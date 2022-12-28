Игра очень похожа на первые две игры серии 2D Duke Nukem, но с обновленным визуальным стилем.

реклама

Duke Nukem Forever печально известная игра среди компьютерных геймеров определенного возраста своим долгим и мучительным циклом разработки. Между выпуском Duke Nukem 3D в 1996 году и окончательным выпуском версии Forever в 2011 году прошло пятнадцать лет, и за это время игра претерпела множество изменений и команд разработчиков.

Ранее в этом году пользователь 4chan под ником x0r_jmp слил 3D-версию игры примерно 2001 года. На этой неделе тот же самый пользователь поделился еще более старой частью Duke Nukem: играбельной 2D-версией Duke Nukem Forever 1996 года выпуска. На скриншотах и видео (см.ниже) показана игра, очень похожая на первые две игры серии 2D Duke Nukem, но с обновленным визуальным стилем, в котором пиксельная графика заменена модным 3D-рендерингом.





Это первая в интернете играбельная версия Duke Nukem Forever, ранее распространялись только слухи и рабочие скриншоты разработчиков. Скотт Миллер, основатель подразделения Apogee Software, которое занималось разработкой Duke Nukem, еще в августе провел интервью с разработчиком Даррином Хердом, в котором рассказал о происхождении 2D-версии Duke Nukem Forever. (Это интервью, а также выложенные скриншоты, похоже, подтверждают подлинность 2D-версию Duke Nukem Forever.)

Херд сообщил, что внешний вид игры появился благодаря рендерингу Duke Nukem 3D в виде 2D-спрайтов, что объясняет, почему игра больше напоминает Donkey Kong Country 1994 года, чем пиксельную графику оригинальных игр Duke Nukem. Он также объяснил, как проект Duke Nukem Forever получил свое название; возможно, неудивительно для тех, кто знаком с комедийным стилем Duke Nukem, в нем присутствует шутка о "сиськах".

«Изначально это был каламбур, — сказал Херд. «Главным героем нашей [первой] игры [для Apogee] была русская женщина-солдат по имени Ева. Поэтому, когда мы как команда придумывали имя, мы подумали, что будет забавно, если Дюк влюбится в Еву и ее "огромные активы", и учитывая, что это была четвертая итерация Duke, родилось название «Duke Nukem 4 Eva». Со временем 4Eva в конечном итоге трансформировалась в Forever».

Херд сказал, что 2D-версия Duke Nukem Forever была отменена в основном из-за роста популярности 3D-игр, включая Duke Nukem 3D. В это может быть трудно поверить, учитывая успех таких 2D-игр, как Shovel Knight, Super Meat Boy, Cuphead и Hollow Knight, но в середине-конце 90-х компьютерные игры, такие как Quake и домашние консоли с поддержкой 3D, такие как первая PlayStation и Nintendo 64 создали четкое разделение: 3D было волной будущего, а 2D-игры остались пережитком прошлого.

Ни одна из просочившихся версий Duke Nukem Forever не имеет ничего общего с версией, которую Gearbox Software выпустила и за которую получила жесткие отзывы в 2011 году. Но взятые вместе, три версии игры ясно показывают одну вещь: Duke Nukem Forever имеет гораздо большую развлекательную ценность как история, чем как видеоигра.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде



