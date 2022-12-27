В связи с потерей охлаждающей жидкости в "Союзе", НАСА и Роскосмос все еще изучают варианты возвращения космонавтов на Землю.

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22 декабря НАСА провело брифинг для прессы в котором рассказала про ситуацию на Международной космической станции (МКС) в связи с серьезной утечкой охлаждающей жидкости из космического корабля «Союз», пристыкованного к станции. На данный момент ни НАСА, ни Роскосмос не имеют четкого представления о своих вариантах использования поврежденного космического корабля. Если он непригоден для использования в его нынешнем состоянии, то придется ждать до февраля, чтобы провести замену экипажа на МКС.

Космический корабль «Союз» - один из двух транспортных средств, используемых для доставки людей на МКС и обратно, и служит «спасательной шлюпкой» на случай, если персоналу потребуется быстро эвакуировать станцию. Таким образом, хотя выявленная утечка не подвергает опасности МКС или ее экипаж, она снижает вероятность ошибки и потенциально может помешать будущей ротации экипажа.

Как сообщил Роскосмос ранее на этой неделе, впечатляющий шлейф охлаждающей жидкости образовался из отверстия миллиметрового размера в радиаторе охлаждающей жидкости. Хотя в системе охлаждающей жидкости есть резервные насосы, которые могут справиться с отказами, утечка привела к потере всей охлаждающей жидкости, поэтому на данный момент качать нечего.

Сергей Крикалев, исполнительный директор программы пилотируемых космических полетов Роскосмоса, сказал, что партнеры МКС уже провели анализ, сравнивая направление отверстия с вероятным направлением, откуда мог прилететь любой микрометеорит. Они не совпадают, поэтому нет никаких официальных заявлений о том, как произошло повреждение. На данный момент хладагент не представляет опасности для внешней части МКС.

До повреждения «Союза МС-22» следующий пуск нового «Союза» к МКС планировался с ротацией экипажа в середине марта. Крикалев сказал, что в связи со сложившейся ситуацией, запуск космического корабля будет передвинут на несколько недель вперед (в конце февраля), когда на станцию будет доставлена неповрежденная спасательная шлюпка. Будет ли при этом заменена команда или нет, будет зависеть от того, будет ли поврежденная капсула считаться достаточно безопасной, чтобы вернуть нынешнюю команду на Землю (Союз может выполнять автоматическую стыковку на станции, поэтому его можно отправить на МКС без экипажа).

Однако на данный момент мы все еще не уверены, сможет ли поврежденный «Союз» безопасно доставить экипаж обратно на Землю при отсутствии системы охлаждения его внутреннего отсека.

«Как только мы начинаем включать оборудование и как только экипаж собирается в "боевом" отделении, температура начинает повышаться», — сказал Крикалев. «Мы не знаем точно, насколько высоко она поднимется, и наши специалисты в России вместе со специалистами в Хьюстоне собираются оценить скорость подъема температуры и какую максимальную температуру можно достичь при различных режимах входа в атмосферу».

Эти различные режимы включают опцию, которая сводит к минимуму количество времени, в течение которого «Союз» остается в космосе до повторного входа в атмосферу. Существует также вариант того, что Крикалев назвал «аналоговым повторным входом», который по существу представляет собой ручное управление процессом, позволяющее отключить часть внутренней электроники. Если какой-либо из этих вариантов повторного входа окажется жизнеспособным, то «Союз МС-22» на МКС сможет выполнить свою роль спасательной шлюпки, несмотря на повреждения. Желательна ли ротация экипажа в такой ситуации - это отдельный вопрос.

«Если номинальный вход опасен — или, я бы сказал, недостаточно безопасен, — сказал Крикалев, — тогда мы пошлем транспортное средство, чтобы иметь хороший космический корабль для экипажа». Этот корабль будет пустым, что означает длительное пребывание на станции существующего экипажа, а на МКС не будет спасательной шлюпки, пока она не прибудет. Джоэл Монтальбано из НАСА указал, что в этом случае поврежденный «Союз» будет отправлен на повторный вход пустым, чтобы «Роскосмос» мог получить данные о его поведении.

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Тем временем, по словам Монтальбано, на МКС все возвращается в норму, и продолжается миссия по выходу космонавтов в открытый космос для установки солнечных панелей. Он сказал, что следующая ротация американского персонала все еще запланирована на 9 января, когда они отправятся на МКС на космическом корабле Dragon.