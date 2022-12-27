В настоящее время владельцы Tesla Model 3 платят 18,46 евро за 160 км в Европе.

Из-за последствий конфликта между Россией и Украиной, цены на электроэнергию в Европе в настоящее время стремительно растут, а разница в стоимости проезда между электромобилями и автомобилями, работающими на топливе, уже незначительна. В некоторых случаях стоимость зарядки электромобилей даже выше, чем у транспортных средств, работающих на топливе. Все зависит от страны Европы и модели электромобиля, но это уже факт.

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Согласно сообщениям владельцев Tesla на отраслевых форумах в Германии, Tesla несколько раз поднимала цены на зарядку в фирменном Supercharger в этом году, последний раз до 0,71 евро за кВт*ч в сентябре, прежде чем снизить их.

В настоящее время водители Tesla Model 3 платят 18,46 евро за 160 км в Tesla Superchargers в Европе, сообщает Wall Street Journal. Для сравнения, владельцы Honda Civic платят всего 18,31 евро за тот объем бензина, которого хватает, чтобы проехать такое же расстояние.

Если владельцы электромобилей заряжают свои автомобили только дома, тогда поездка обходится дешевле, чем у автомобилей с бензиновым двигателем, хотя разрыв значительно сократился.

Аналитики говорят, что около 80 процентов зарядки электромобилей происходит дома или на работе, поэтому, если электромобиль используется только для поездок в радиусе своего дома, тогда это как правило, самый дешевый вариант. Однако водители чаще используют станции быстрой зарядки, когда транспортное средство используется для дальних поездок.

По мнению экономистов, высокие цены на электроэнергию в Европе, которые, как ожидается, сохранятся в течение многих лет, могут отбить у потребителей охоту покупать электромобили, угрожая переходу континента к электрификации.

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Однако до сих пор не было никаких признаков того, что рост стоимости зарядки электромобилей повлиял на продажи электромобилей. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи электромобилей за три месяца до конца сентября составили 259 000 единиц, что на 11% больше, чем в предыдущем месяце, и на 22% больше, чем годом ранее. Электромобили составили 11,9% от общего объема продаж новых автомобилей в ЕС в третьем квартале.