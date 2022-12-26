Сегодня компания Colorful выпустила белую графическую карту Vulcan iGame GeForce RTX 4090 Vulcan W OC, теперь доступен предварительный заказ и рекомендованная цена составляет 14 999 юаней (2 132 долларов), и она поступит в продажу 7 января 2023 года.
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Что касается дизайна, версия iGame Vulcan White Vulcan использует бело-серебристую цветовую схему с серебристо-белым металлическим "экзоскелетом" и более яркой цветовой палитрой.
Что касается рассеивания тепла, эта видеокарта оснащена тремя совершенно новыми девятилопастными вентиляторами типа «серповидное кольцо для сбора ветра», которые могут еще больше увеличить давление ветра и объем всасываемого воздуха. Вместе с девятью роскошными 8-миллиметровыми тепловыми трубками и охлаждающими ребрами большей площади, это увеличивает эффективность теплопередачи.
Видеокарта поставляется вместе со смарт-экраном iGame, который имеет съемную магнитную конструкцию. Экран совмещен с видеокартой металлическими контактами, поддерживает горизонтальную и вертикальную установку, имеет разрешение 800*216px и будет отображать информацию с помощью программного обеспечения iGame Center.