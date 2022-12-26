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Lenovo Go Desk Station — это лампа, беспроводное зарядное устройство, USB док-станция и 4K-камера
Настольная станция Lenovo будет доступна в марте 2023 года по цене 329 долларов.
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Большинство ноутбуков имеют паршивые веб-камеры. И все большее число тонких и легких моделей имеют ограниченный набор портов. Именно для владельцев таких устройств компания Lenovo представила свою новую настольная станцию, которая решает обе эти проблемы, плюс еще несколько приятных бонусов.

Это USB док-станция, которая может предложить пользователю больше портов, на тот случай когда они понадобятся. Но это также регулируемая настольная лампа и беспроводная зарядная станция для вашего телефона. К тому же устройство поставляется с веб-камерой Lenovo Go 4K Pro.

Сообщается, что Lenovo Go Desk Station с веб-камерой будет доступна в марте 2023 года по цене 329 долларов.

Хотя на первый взгляд такая цена покажется довольно дорогой для док-станции с беспроводным зарядным устройством, лампой или веб-камерой без Thunderbolt, на самом деле это не так уж и много, если учесть, сколько будет стоить покупка всех этих вещей по отдельности.

Только веб-камера Lenovo Go 4K Pro будет стоить 150 долларов, когда она поступит в продажу в марте. Это камера 4K/30 кадров в секунду с поддержкой полей обзора 90, 78 или 65 градусов, автофокусом, поддержкой HDR, автоматическим кадрированием и автоматической регулировкой окружающего освещения. На камере есть защитная шторка и как сообщается, веб-камера идеально подходит для Go Desk Station. К тому же камера имеет один монофонический микрофон.

Go Desk Station имеет регулируемый кронштейн со встроенной подсветкой. Вы можете поднять или опустить кронштейн или повернуть его так, чтобы он освещал ваше лицо во время видеозвонка, освещал документы, когда вы смотрите вниз на стол, или обеспечивает общее освещение комнаты. Есть сенсорный контроллер, который позволяет выбирать между цветовой температурой 3000K, 4500K и 6500K.

В основе системы находится USB-концентратор/док-станция, в состав которого входят:

  • 1 вход USB Type-C (потребляемая мощность до 135 Вт)
  • 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C (выходная мощность 65 Вт для зарядки ноутбука)
  • 1 порт USB 3.1 Type-C (выходная мощность 20 Вт)
  • 2 порта USB 3.1 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с)
  • 1 х HDMI 2.0 (4k/60 Гц с поддержкой HDR)

Также имеется выдвижная беспроводная зарядная станция мощностью 15 Вт, которую можно использовать для зарядки телефона, часов, наушников или других гаджетов, поддерживающих стандарт беспроводной зарядки Qi.

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#lenovo #lenovo go desk station #настольная станция
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6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
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