Кэмерон и его команда выпустили «Аватар: Путь воды» в нескольких различных форматах, включая HFR 2D и 3D 48 кадров в секунду.

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Многие не знают, что Джеймс Кэмерон потратил на «Аватар: Путь воды» около 250 миллионов долларов. Также известно, что последний фильм режиссера — который выходит через десять лет после первого «Аватара» — длится более трех часов и распространяется в формате с высокой частотой кадров (HFR), который стал катастрофой для многих кинотеатров Японии.

Большинство фильмов снимаются и воспроизводятся со скоростью 24 кадра в секунду (fps). Это был золотой стандарт на протяжении десятилетий; в то время как видеоигры и другие медиа-форматы достигли и превзошли 60 кадров в секунду, фильмы застряли на 24 кадрах в секунду из-за финансовых и операционных ограничений. Эта информация подводит нас к возникшей проблеме во многих кинотеатрах: вместо того, чтобы придерживаться проверенной и надежной частоты кадров, Кэмерон и его команда выпустили «Аватар: Путь воды» в нескольких различных форматах, включая HFR 2D и 3D в 48 кадров в секунду.

Большинство кинотеатров не поддерживают HFR. Среднестатистический кинотеатральный проектор не способен обрабатывать 48 кадров в секунду, а поскольку в HFR выпускается очень мало фильмов, большинство кинотеатров не считают модернизацию финансово выгодной. Хуже того, поскольку HFR встречается так редко, большинство операторов кинотеатров не знают, как проверить частоту кадров новых фильмов и убедиться, что их оборудование может правильно воспроизводить эти фильмы. Это идеальное стечение обстоятельств создало проблему для японского релиза сиквела «Аватара», который, как сообщает Bloomberg, сильно застопорился, поскольку в выходные проекторы нескольких кинотеатров вышли из строя.

Хотя большинство пострадавших кинотеатров, в том числе Toho, United Cinemas и Tokyu, пока отказываются комментировать ситуацию, некоторые говорят, что вентиляторы проекторов не могут работать на уровне, необходимом для фильмов HFR. Несколько кинотеатров были вынуждены вернуть деньги разочарованным клиентам, отменив будущие показы. Сообщается, что один из них даже попытался снизить частоту кадров фильма до 24 кадров в секунду, хотя неясно, удалось ли ему это сделать.

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Как сообщается, версия «Аватар: Путь воды» со скоростью 48 кадров в секунду, использует HFR только во время активных действий, а это означает, что вполне возможно, что клиенты уже были вовлечены в фильм до того, как проекторы вышли из строя. На октябрьском Международном кинофестивале в Пусане в Южной Корее Кэмерон сказал, что он использует скорость 48 кадров в секунду, потому что это делает подводные и летающие сцены более захватывающими. Также говорят, что это снижает нагрузку на глаза и тошноту во время просмотра 3D. Тем не менее, 48 кадров в секунду и другие форматы HFR остаются спорными: трилогия Питера Джексона «Хоббит» была раскритикована десять лет назад за «эффект мыльной оперы», который обеспечивает HFR, и теперь Кэмерон рискует испытать то же самое.