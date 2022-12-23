Налог будет стимулировать компании удерживать работников-людей, компенсируя при этом часть налога на заработную плату, потерянную в результате сокращения силы.

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Какими бы полезными и эффективными ни были роботы, они вызывают одну повсеместную озабоченность: заберут ли они наши рабочие места? Роботы и другие автономные технологии быстро завоевывают популярность в самых разных отраслях, от фаст-фуда и транспорта до чистки обуви и барменов. В то время как некоторые говорят, что необходимо интегрировать роботов на тяжелую работу, другие опасаются, что они заменят людей, которые больше всего нуждаются в этом доходе. Однако, по данным Массачусетского технологического института (MIT), мы можем решить эту проблему — нам просто нужно обложить налогом роботов.

MIT не новичок в концепции влияния роботов на труд и неравенство в доходах. В прошлом месяце университет завершил исследование, подтверждающее тенденцию перехода предприятий на автоматизацию труда, которая в итоге вытесняет работников с низкими доходами, одновременно увеличивая прибыль корпораций (и их руководителей). Ученые годами исследуют способы использования автономных технологий, предотвращая потерю рабочих мест, и самое последнее исследование Массачусетского технологического института по этому вопросу предполагает, что налог на роботов поможет сохранить рабочие места.

Налог будет стимулировать компании удерживать работников-людей, компенсируя при этом часть налога на заработную плату, потерянную в результате сокращения силы. Арно Костино и Иван Вернинг, два профессора экономики Массачусетского технологического института, проанализировали скорость, с которой роботы заменяют людей, чтобы разработать идеальный диапазон налогов. Также были включены типичные уровни доходов перемещенных рабочих, а также подоходные налоги, последние из которых предназначены для устранения неравенства доходов в определенной степени.

Согласно расчетам экономистов, эффективный налог на роботов, вероятно, будет составлять от 1% до 3,7%. Если сделать налог выше этого, то он преувеличил бы роль роботов в рутинной работе; сделать ниже, и компании вообще не будут заинтересованы в сохранении своих сотрудников-людей.

Десятилетия назад роботы считались формой футуристической технологии, способной уменьшить рабочую нагрузку людей и облегчить жизнь без стресса. Но появление полуавтономных и полностью автономных роботов не улучшило жизнь обычных людей и не предоставило им больше времени для личного досуга, а наоборот усугубило существующее неравенство в рабочей силе и доходах. Такие компании, как Tesla и Amazon, которые известны тем, что используют передовую робототехнику на своих фабриках и складах, также известны тем, что продлевают длинный рабочий день и недоплачивают — не говоря уже о бесчеловечности по отношению к сотрудникам, которым автоматизация призвана помочь. Когда существующие системы дают сбой, часто вину берут на себя сотрудники, находящиеся в нижней части пищевой цепочки.

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Очевидно, что автоматизация никуда не денется. Роботы будут продолжать проникать в такие отрасли, как сельское хозяйство и правоохранительные органы, в то время как искусственный интеллект (совершенно отдельная область исследований, но в равной степени созданная для удобства) берет на себя творчество и программирование. Это означает, что такие идеи, как небольшой налог на роботов Массачусетского технологического института, практически гарантированно понадобится в ближайшие годы.