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Марсоход НАСА Perseverance сейчас закладывает основу для доставки марсианских образцов обратно на Землю. После 15 месяцев бурения тщательно отобранных участков Красной планеты, робот приступил к созданию «хранилища образцов», затем космический корабль для возврата образцов сможет забрать титановые керновые трубки марсохода.
Сейчас Perseverance находится в районе кратера Джезеро, известного как Three Forks, прямо у основания древней речной дельты, которая должна стать основным направлением предстоящей миссии. Здесь НАСА планирует разместить пробирки с образцами, чтобы будущая марсианская миссия могла собрать их для возвращения на Землю. Поскольку эта миссия все еще находится на стадии планирования, НАСА не разглашает все детали будущего космического корабля.
Известно, что несколько месяцев назад марсоход сбросил несколько образцов в определенном месте, и это новое хранилище образцов станет еще одним резервным местом для хранения трубок с образцами. Сейчас образцы все еще находятся внутри марсохода Perseverance, а именно в керновых трубках, которые заполнены марсианской породой,
Ранее в этом году НАСА объявило, что они совместно с Европейским космическим агентством решили отказаться от марсохода в миссии по возврату образцов. Вместо этого НАСА построит два вертолета на основе конструкции Ingenuity, которые будут забирать пробирки с образцами и доставлять их на космический корабль для возвращения образцов на Землю. Сначала предполагалось, что Perseverance будет доставлять свои образцы непосредственно на космический корабль, но в случае, если он не сможет этого сделать, дроны должны будут забрать пробирки из специального хранилища. Итак, НАСА остается убедиться, что разрабатываемые вертолеты будут работать достаточно эффективно.
Чтобы вертолеты могли извлекать образцы, не сталкиваясь с препятствиями и не повреждая образцы, НАСА разместит их на поверхности Марса зигзагообразно. Для каждого образца требуется не менее 5,5 метров свободного пространства вокруг него — некоторые из них могут находиться на расстоянии до 15 метров от другой пробирки. Команде потребуется как минимум месяц, чтобы ознакомиться с местностью кратера Джезеро и запланировать маршрут для каждой трубки с образцами. План А состоит в том, чтобы в ближайшие годы Perseverance доставила свои образцы в указанное место. Если потребуется план Б, НАСА хочет минимизировать риск.
В начале следующего года марсоход начнет миссию, которую НАСА назвала Delta Top. Perseverance поднимется выше по дельте, что даст команде возможность поискать интересные залежи, оставленные древней рекой. Миссия по возврату образцов может начаться уже в 2028 году. Посадочный модуль либо встретится с Perseverance, либо возьмет курс на склад образцов в кратере Джезеро. Затем орбитальный аппарат Европейского космического агентства должен будет доставить образцы на Землю уже в 2033 году.