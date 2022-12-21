Ожидается, что тактовые частоты будут значительно увеличены, достигнув по крайней мере 3,5 ГГц во всей линейке.

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Ещё не закончилась шумиха вокруг новых видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX, а уже появилась первая информация о новой линейке Красной команды. Сообщается, что графический процессор следующего поколения, получивший название Navi41, станет серьезным достижением компании, особенно в области трассировки лучей. Ютубер RedGamingTech опубликовал много информации и спецификаций о будущих графических процессорах AMD. Однако, поскольку это неофициальные данные, лучше пока обозначить это как слух. По словам инсайдера, AMD намерена значительно продвинуться вперед с 50-процентным улучшением производительности на ватт.

Ожидается, что AMD внесет множество изменений в свою следующую архитектуру, по словам проверенного источника. Сообщается, что количество ALU останется прежним и составит 128 ALU на вычислительную единицу. Тем не менее, ожидается, что тактовые частоты будут значительно увеличены, достигнув по крайней мере 3,5 ГГц во всей линейке. Это увеличение тактовой частоты на 1 ГГц по сравнению с RX 7900 XTX. Кроме того, ожидается, что Radeon следующего поколения будут предлагать память GDDR7, которая недавно анонсировалась. Кроме того, хотя RDNA3 имеет отличную производительность растеризации, его производительность трассировки лучей пока не соответствует уровню Nvidia. AMD стремится исправить этот дисбаланс в своих будущих графических процессорах.

Для задач, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, включая трассировку лучей, AMD представит второе поколение своей технологии Wave Matrix Multiply-Accumulate. Впервые технология появилась в только что выпущенных графических процессорах RDNA3. Сообщается, что AMD увеличивает количество вычислительных блоков на 50 процентов, что приводит к 100-процентному улучшению этого типа рендеринга по сравнению с RDNA3. AMD тоже остро нуждается в этом, так как ее производительность трассировки лучей была одной из немногих серьезных проблем, с которыми обозреватели столкнулись в семействе графических процессоров 7900.

Эти чипы, скорее всего, будут изготовлены на нескольких узлах TSMC. Основной вычислительный кристалл, скорее всего, будет изготовлен на 3-нм техпроцессе TSMC, также известном как FinFlex, а кристаллы памяти/кэш-памяти будут изготовлены по 4-нм техпроцессу. Текущие чиплеты GPU производятся с использованием 5-нм и 6-нм техпроцессов. Ожидается, что флагманский кристалл Navi41 будет предлагаться с 32 ГБ памяти GDDR7 на четырех кристаллах кэш-памяти (MCD). Если что-то пойдет не по плану, то AMD будет устанавливать 24 ГБ и 48 ГБ GDDR7 с использованием шести кристаллов.

Печатная плата Radeon RX 7900 выглядит несколько старомодно по сравнению с новым дизайном Nvidia, но в серии RX 8000 ожидаются изменения.

Что касается основных характеристик, то, по слухам, Navi41 предлагает 144 вычислительных блока, что в сумме составляет 18 432 потоковых процессоров, если удвоить их количество. Для сравнения, RX 7900 XTX имеет 96 вычислительных блоков и 12 288 потоковых процессоров. Navi 42 будет предлагать 96 вычислительных блоков; такой же, как нынешний флагман. Модель среднего класса Navi 43 будет предлагать 48 CU. Эта версия еще не была выпущена в линейке RDNA3, но ожидается, что она предложит 32 вычислительных блока. В целом инсайдер говорит, что все три графических процессора нацелены на удвоение производительности своих предшественников. Увеличение связано с гораздо более высокими тактовыми частотами, более быстрой памятью, улучшенным бесконечным кэшем и множеством архитектурных изменений.

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Поскольку AMD пока представила только два графических процессора RDNA3, вполне вероятно, что эти графические процессоры появятся как минимум через год, если не больше. Между RDNA2 и RDNA3 прошло два года, что соответствует тому же графику, который использует Nvidia. Поэтому мы, вероятно, можем ожидать, что эти графические процессоры поступят в продажу к праздничному сезону 2024 года. Очевидно, что многое может изменится с этого момента. Большой вопрос заключается в том, перейдет ли к тому времени AMD на 12-контактный кабель 12VHPWR.