Клавиатура оснащена своим центральным и графическим процессором для управления дисплеем.

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Хотя клавиатуры десятилетиями имели одни и те же основные функции, в последнее время они пережили своего рода ренессанс благодаря механическим переключателям. Это привело к большому разнообразию различных способов набора текста и индивидуального дизайна. Кроме того, некоторые фирмы теперь предлагают пользователям самим выбирать дизайн, что ещё более разнообразило ассортимент рынка клавиатур. Тем не менее, есть еще место для инноваций, о чем свидетельствует новая клавиатура Finalmouse Centerpiece, которая включает в себя прозрачные клавиши и переключатели. Это необходимо, чтобы увидеть встроенный под ними дисплей с высоким разрешением. Это одна из тех функций, о которых мы даже не догадывались, пока не увидели ее в действии.

Конечно, у клавиатур и раньше были дисплеи, но ничего подобного мы еще не видели. Можно вспомнить клавиатуру Logitech G19, у которого был крошечный дисплей. Есть также клавиатуры с небольшим OLED-дисплеем, например, Steel Series Apex Pro. Но продемонстрированная механическая клавиатура Centerpiece это совершенно другой уровень. Компания Finalmouse разработала клавиатуру на дисплее которой могут плавать рыбки или бегать король-лев Симба. По данным TechSpot, технология, на которой он основан, называется Laminated DisplayCircuit Glass Stack (LDGS). Клавиатура оснащена своим центральным и графическим процессором для управления этим дисплеем. Сообщается, что он под работает под управлением Unreal Engine 5. Механическую клавиатуру можно подключается к любому ПК с помощью одного кабеля USB-C.





На прозрачных клавишах и переключателях есть надписи на обращенной к вам стороне, хотя их довольно сложно прочитать, когда под ними крутится видео. Но клавиши без надписей существуют уже много лет, например, на Das Keyboard.

Finalmouse сообщила, что механические переключатели были разработаны в сотрудничестве с Gateron и основаны на коммутаторе BlackInk. Они описываются как «линейные» и смазываются автоматически. Они отличаются от переключателей Gateron более быстрым срабатыванием и другими параметрами хода. Компания будет поставлять ее с аналоговым переключателем, который позволит вам настроить расстояние срабатывания. Также сообщается, что пользователь может отрегулировать яркость дисплея с помощью простой ручки.

Приложение Finalmouse в Steam позволит пользователям покупать и обменивать скины на клавиатуру. (Изображение: Finalmouse)

Реальная ценность, похоже, заключается в эксклюзивных видеороликах, которые вы можете отображать под клавишами. Finalmouse предлагает развивающуюся торговую площадку в Steam: пользователи смогут загружать свои «скины» в Steam и либо предлагать их бесплатно, либо брать за них плату. Вы также можете легко отправить скины друзьям. Память клавиатуры может хранить три скина одновременно, что не очень хорошо.

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Корпус с гравировкой изготовлен из анодированного алюминия, поэтому он легкий, но прочный. Компания заявляет, что клавиатура может выдержать все удары, которые геймер может нанести ей, что свидетельствует о том, что она будет защищена от пролитых напитков и другого мусора. Такое удовольствие недешевое, клавиатура стоит 349 долларов, но учитывая ее характеристики и дизайн, а также встроенные центральный и графический процессоры, на самом деле это не так уж и дорого в итоге. Finalmouse сообщает, что клавиатура Centerpiece будет доступна в начале 2023 года.