Google анонсировала Pixel Tablet на конференции I/O в прошлом году и пообещала, что новый Android-планшет будет выпущен в 2023 году.

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Google выпустила свой первый Android-планшет Nexus 7 еще в 2012 году. Несколько лет спустя Google потеряла интерес к рынку планшетов и не выпускала новые устройства в течение многих лет. Но в 2021 году Google объявила о своем возвращении на рынок планшетов с новым продуктом под названием Pixel Tablet. Но вам, возможно, не придется ждать до 2023 года, чтобы получить в свои руки устройство, которое вчера появилось в продаже на Facebook Marketplace.

Напомню, что Google анонсировала Pixel Tablet на конференции I/O в прошлом году, пообещав, что ее новый Android-планшет будет выпущен в 2023 году. Pixel Tablet будет включать в себя новые оптимизации для приложений Android с большим экраном, упрощая запуск двух приложений одновременно. По мере того, как мы приближаемся к концу года, кажется вероятным, что у Google появились прототипы планшетов, и похоже, что один из них оказался в руках кого-то, у кого его не должно было быть.

В объявлении на Facebook Marketplace устройство указано как планшет предварительной версии 2023 года выпуска. Продавец просит 400 долларов за планшет, зарядное устройство и подставку для динамика. Пока неясно, будет ли это дополнительный аксессуар, позволяющий превратить Pixel Tablet в интеллектуальный дисплей Assistant, поставляться вместо с планшетом или его нужно будет покупать отдельно.

Судя по наличию виджета "С первого взгляда" на экране планшета, похоже, что устройство стабильно работает и выполнило начальные настройки. Помимо этого, мы можем наблюдать на главной странице планшета, виджет поиска внизу рядом со значками приложений (у телефонов Pixel панель поиска находится над избранным). Никаких сторонних приложений не видно — только Gmail, Карты, Chrome и другие стандартные предложения Google. Экраны настроек показывают 256 ГБ памяти в планшете и заряд батареи на уровне 70%, который позволяет работать планшету 17 часов. Хотя это может быть неточно, учитывая, что устройство было недавно настроено.

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Скорее всего, любой, кто купит это устройство, окажется с "кирпичом" после того, как Google обнаружит, что один из его тестовых прототипов пропал. Настоящий Pixel Tablet будет выпущен где-то в 2023 году — Google не уточнил дату и не подтвердил цены. Цена в 400 долларов в Facebook Marketplace, вероятно, меньше, чем Google запросит за планшет и подставку, независимо от того, идут ли они в комплекте.