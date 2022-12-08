Ученые ранее считали, что H.naledi и некоторые другие древние люди были неспособны добывать и использовать огонь.

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Команда ученых, недавно завершивших экспедицию по пещерной системе Восходящей звезды в Южной Африке, сделала смелое заявление: Homo naledi, древний вид людей с мозгом в треть размера нашего сегодняшнего, возможно, использовал огонь для приготовления пищи и для передвижения в пещерах.

Руководитель экспедиции и профессор Университета Витватерсранда Ли Бергер поделился открытием своей команды на конференции Carnegie Science на прошлой неделе. Бергер утверждает, что он и его коллега-археолог изучали “Восходящую звезду”, уединенную пещерную систему, в начале этого года, когда он заметил, что «потолок» пещеры весь в саже. Он также обнаружил некоторые камни, которые были покрыты сажей. Коллега Бергера, доктор Кенилоу Молопьян, обнаружил груду обугленных костей антилопы в месте, похожем на очаг.

"Восходящая звезда" известна как место обитания Homo naledi, примитивного человека, который, как полагают ученые, жил во многих пещерах 230 000 - 330 000 лет назад. Окаменелости H. naledi были обнаружены здесь в 2013 г; археологи обнаружили, что с тех далеких времен останки этого вида и его жилище остались относительно нетронутыми благодаря чрезвычайно узким проходам системы пещер. Предположительно, Бергеру потребовалось похудеть на 25 килограмм, чтобы протиснуться через некоторые прозоды «Восходящей звезды», чтобы изучить образ жизни Homo naledi.

Древний человек и его современный потомок.

Археологи ранее считали, что H.naledi и некоторые другие древние люди были неспособны добывать и использовать огонь. С его маленьким 1,47 метровым ростом, небольшим мозгом и шимпанзеподобным черепом, гоминин считался неспособным даже к самым ранним и простейшим технологическим достижениям. Но открытие Бергера и Молопьяне имеет смысл. До сих пор исследователи не совсем понимали, как H. naledi перемещались и жили в темных подземных пещерах. Предыдущие исследования показали, что этот вид, как правило, готовил в одной части пещеры, а хоронил умерших родственников в другой, что было бы затруднительно без источника света. Если результаты этого исследования будут обоснованными, они могут ответить на вопрос о том, как H.naledi выживал в таких темных условиях, и изменить наше понимание эволюции людей и их технологий.

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Но сначала Бергеру и его команде придется ответить на довольно много вопросов. Их результаты еще предстоит рецензировать или иным образом проанализировать и опубликовать, что заставит коллег-археологов и ученых задаваться вопросом, следует ли им принимать эти открытия за чистую правду. Решение Бергера объявить о своих выводах и открытиях посредством лекций, а не с помощью научной статьи, вызвало здоровую дозу скептицизма среди археологов. Потребуется дальнейшая проверка, чтобы определить, являются ли обугленные остатки потенциального пожара в пещере, результатом жизнедеятельности Homo naledi.