Компания BOE разработала 16-дюймовый игровой ноутбук с максимальной частотой обновления 600 Гц, что делает его «самым быстрым» в игровом мире.

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Если вы думали, что игровой ноутбук с частотой обновления 144 Гц — это самый современный продукт, то боюсь вас разочаровать, что это не так. На недавней технологической конференции в Китае, компания BOE представила первый в мире игровой дисплей с частотой 600 Гц. Напрашивается вопрос: а зачем? Насколько сейчас можно судить, чтобы предложить монитором с лучшей частотой обновления и привлечь к своей компании всеобщее внимание. До этого момента, максимальная частота у игровых мониторов была 480 Гц. Но все же, сможет ли кто-нибудь увидеть хоть какие-то различия между этими мониторами или это просто маркетинговый ход?

По данным TechSpot, компания, стоящая за новой технологией, называется BOE. Недавно компания продемонстрировала свою новейшую продукцию на Всемирной конференции индустрии дисплеев в Китае. Компания представила 16-дюймовый игровой ноутбук с дисплеем, у которого частота обновления 600 Гц, что делает его «самым быстрым» в игровом мире. Правда, непонятно, что это за панель, например, IPS, TN или VA. Скорее всего, это TN, поскольку она чаще встречается на игровых мониторах с высокой частотой обновления. Этот тип панели отлично подходит для киберспортивных игр, таких как League of Legends и тому подобное.

Ноутбуки Alienware M17 и X17 с частотой обновления — 480 Гц.

В настоящее время Alienware — единственная компания, выпускающая продукт, который хотя бы приближается к такой высокой частоте обновления. Ранее в этом году компания выпустила 17-дюймовые ноутбуки с частотой обновления 480 Гц и разрешением 1080p. Asus и Nvidia в конце концов превзошли Alienware на выставке Computex в этом году, продемонстрировав игровую панель с частотой обновления 500 МГц. Компания даже выпустила видео, демонстрирующее преимущества игр с частотой 500 Гц. В нем говорилось, что инженеры разработали новый тип панели, который назвали E-TN, специально для геймеров. Предполагается, что новая панель предлагает премиальную четкость и время отклика.





Однако, как отмечает TechSpot, даже мониторы с частотой 144 Гц не очень востребованы. Большинство людей могут легко распознать разницу между 60 Гц и 120 Гц, потому что время между кадрами сокращается на приличные 8,3 мс. Однако переход с 300 Гц на 600 Гц уменьшает его только на 1,6 мс. Большинство людей не смогли бы заметить такое маленькое изменение.

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Тем не менее такая высокая частота обновления на дисплеях может когда-нибудь стать стандартом благодаря прогрессу, достигнутому в области графической мощности. Blizzard только что увеличила ограничение кадров в Overwatch 2 до 600 кадров в секунду в ответ на появление видеокарты RTX 4090. Nvidia еще не раскрыла спецификации или информацию о мобильной версии своей серии GeForce 40. Однако, учитывая потребляемую мощность RTX 4090, будет интересно посмотреть, на что способна мобильная версия.