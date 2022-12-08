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Если вы думали, что игровой ноутбук с частотой обновления 144 Гц — это самый современный продукт, то боюсь вас разочаровать, что это не так. На недавней технологической конференции в Китае, компания BOE представила первый в мире игровой дисплей с частотой 600 Гц. Напрашивается вопрос: а зачем? Насколько сейчас можно судить, чтобы предложить монитором с лучшей частотой обновления и привлечь к своей компании всеобщее внимание. До этого момента, максимальная частота у игровых мониторов была 480 Гц. Но все же, сможет ли кто-нибудь увидеть хоть какие-то различия между этими мониторами или это просто маркетинговый ход?
По данным TechSpot, компания, стоящая за новой технологией, называется BOE. Недавно компания продемонстрировала свою новейшую продукцию на Всемирной конференции индустрии дисплеев в Китае. Компания представила 16-дюймовый игровой ноутбук с дисплеем, у которого частота обновления 600 Гц, что делает его «самым быстрым» в игровом мире. Правда, непонятно, что это за панель, например, IPS, TN или VA. Скорее всего, это TN, поскольку она чаще встречается на игровых мониторах с высокой частотой обновления. Этот тип панели отлично подходит для киберспортивных игр, таких как League of Legends и тому подобное.
В настоящее время Alienware — единственная компания, выпускающая продукт, который хотя бы приближается к такой высокой частоте обновления. Ранее в этом году компания выпустила 17-дюймовые ноутбуки с частотой обновления 480 Гц и разрешением 1080p. Asus и Nvidia в конце концов превзошли Alienware на выставке Computex в этом году, продемонстрировав игровую панель с частотой обновления 500 МГц. Компания даже выпустила видео, демонстрирующее преимущества игр с частотой 500 Гц. В нем говорилось, что инженеры разработали новый тип панели, который назвали E-TN, специально для геймеров. Предполагается, что новая панель предлагает премиальную четкость и время отклика.
Однако, как отмечает TechSpot, даже мониторы с частотой 144 Гц не очень востребованы. Большинство людей могут легко распознать разницу между 60 Гц и 120 Гц, потому что время между кадрами сокращается на приличные 8,3 мс. Однако переход с 300 Гц на 600 Гц уменьшает его только на 1,6 мс. Большинство людей не смогли бы заметить такое маленькое изменение.
Тем не менее такая высокая частота обновления на дисплеях может когда-нибудь стать стандартом благодаря прогрессу, достигнутому в области графической мощности. Blizzard только что увеличила ограничение кадров в Overwatch 2 до 600 кадров в секунду в ответ на появление видеокарты RTX 4090. Nvidia еще не раскрыла спецификации или информацию о мобильной версии своей серии GeForce 40. Однако, учитывая потребляемую мощность RTX 4090, будет интересно посмотреть, на что способна мобильная версия.