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Ученые обнаружили на Марсе огромный мантийный плюм - это значит, что планета геологически активна
Планетарные геофизики из Аризонского университета заявили, что под широкой равниной, называемой Elysium Planitia, существует колоссальный мантийный плюм шириной 4000 километров, который может выталкивать расплавленную магму на поверхность.
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Марс имеет репутацию холодного мертвого мира, но новое исследование предполагает, что это неверное утверждение. Планетарные геофизики из Университета Аризоны проанализировали область, которая по марсианским стандартам должны быть геологически мертвой, и обнаружили доказательства того, что здесь мантия поднимается вверх, вызывая трещины, вздутия марсианской почвы и землетрясения. Этот мантийный плюм может означать, что Марс гораздо более геологически активен, чем считалось ранее.

Мы знаем, что Марс был чрезвычайно геологически активен в прошлом, о чем свидетельствует наличие самых высоких вулканов в Солнечной системе. Планета резко остыла (по галактическим меркам) между тремя и четырьмя миллиардами лет назад, но возможно, не так сильно, как предполагалось. Рассматриваемый регион известен как "Elysium Planitia", плоская область северной низменности планеты. Многие знают этот регион, потому что именно здесь несколько лет назад приземлилась автоматическая межпланетная станция НАСА "InSight" для изучения внутренней структуры планеты. InSight проанализировала «марсотрясения» и сообщила, что почти все они происходят вокруг серии трещин в "Elysium Planitia", известных как "Cerberus Fossae".

Первоначально геофизиков привлек этот регион, потому что он демонстрирует свидетельства более поздней геологической активности в течение последних 200 000 лет, включая извержение вулкана всего 58 000 лет назад. Данные показывают, что Elysium Planitia поднялась более чем на километр, что указывает на то, что под поверхностью находится активный мантийный плюм. Для справки, мантийный плюм — это просто большой сгусток расплавленной породы, который поднимается из мантии в марсианскую почву, где он может вызвать разломы, землетрясения и вулканическую активность. Команда даже обнаружила, что дно кратеров в Elysium Planitia наклонено в сторону плюма, что показывает, что вздутие произошло после образования этих кратеров.

Cerberus Fossae "глазами" орбитального аппарата Mars Express Европейского космического агентства.

Применив тектоническую модель к полученным данным, команда обнаружила, что мантийный плюм является единственным правдоподобным объяснением. Измерения показывают, что размер плюма составляет около 4023 км в поперечнике, который является огромным даже для Земли. Это свидетельствует о том, что под поверхностью планеты происходит больше событий, чем кто-либо думал. Будущие марсианские миссии должны будут изучить происхождение этого видимого мантийного плюма в регионе, где никто не ожидал его обнаружить.

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Хотя InSight предоставила бесценные данные о сейсмических событиях на планете, миссия пошла не совсем по плану. Автоматическая межпланетная станция оснащена тепловым зондом, который должен был измерять температуру планеты, и несомненно, эти данные имели большое значение для понимания гипотезы мантийного плюма. Однако зонд так и не смог добиться какого-либо прогресса в изучении марсианской почвы. НАСА отменило эксперимент в начале 2021 года. Ожидается, что InSight отключится в ближайшие недели, поскольку у станции не получается собрать энергию солнечным панелями, которые покрылись пылью.

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#марс #вселенная #солнечная система
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