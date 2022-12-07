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Космический телескоп Джеймса Уэбба применит новый метод, который позволит «увидеть» темную материю
Ученые считают, что темная материя занимает большую часть Вселенной.
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Темная материя — одна из самых больших загадок Вселенной. Большинство ученых уверены, что она существует и более того, они уверены, что она составляет большую часть нашей Вселенной. Но до сих пор нам не удавалось увидеть темную материю. Однако вскоре это может измениться, поскольку новый метод обнаружения космического телескопа Джеймса Уэбба может позволить нам «увидеть» темную материю.

Если смотреть на вещи с астрофизической точки зрения, эффекты темной материи можно увидеть повсюду, от того, как вращаются галактики, до того, как свет искажается вокруг массивных галактик с гравитационным линзированием. Но когда мы сможем действительно зафиксировать темную материю с помощью телескопа Джеймса Уэбба, мы, возможно, сможем наконец-то узнать как образовалась Вселенная и как она развивалась до сегодняшнего дня.


На протяжении многих веков астрономы и ученые пытаются разгадать главную загадку Вселенной. Ранее ученые обнаружили новую частицу, которая, по их мнению, может быть темной материей. Ученые назвали новую частицу аксиальным бозоном Хиггса. Это вполне может быть и темная материя. Но недостаточно доказательств, чтобы сказать наверняка. Однако, если Уэбб сможет «увидеть» темную материю в той или иной форме, это поможет ученым, по крайней мере, сузить круг вопросов, связанных с этой загадкой.

Что делает этот новый метод таким важным, так это то, что он позволяет "Уэббу" отслеживать распределение темной материи в космосе. Он использует систему, известную как внутрикластерный свет, когда звезды и приливные потоки отделяются от галактик в скоплениях. Эти звезды продолжают светить, но они делают это из внутрикластерной среды — пространства между галактиками.

Ранее ученые использовали телескоп Хаббл для проверки внутрикластерного света, но теперь они делают это с помощью телескопа Уэбба. Но что делает поиски "Джеймсом Уэббом" темной материи такими многообещающими, так это огромная мощность телескопа и его способность заглядывать глубже во Вселенную, чем любой другой искусственный телескоп, который мы создали до сих пор.

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Итак, этот новый метод, по сути, позволит нам отследить темную материю и нанести ее на карту Вселенной способами, которые никогда раньше не были возможны Это очень важное исследование, которое может навсегда изменить наш взгляд на темную материю во Вселенной.

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#космос #вселенная #темная материя #телескоп джеймса уэбба
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ты дебил, встроенный акк накроется, а батарейки ты всегда просто купить можешь, но ты же дэбил
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да мне пофигу, как ты себя позорит будешь, все вчера живот порвали когда ты сам собой трусы нюхал, ты можешь клонировать ник но скопировать мозг умного человека - никогда. Шеша ты глуповат.
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Стасюха
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Шеша, как тебе вчершний хвастливый выскочка? ))) Это ж надо, решил фоткой доказать, что его член 21 см )))
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Я не хочу батарейки, хочу чтобы там она через type-c заряжалась. Ну типа современная, мне кажется батарейки - это прошлый век уже
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Я могу тебя опозорить на этот сайт, что ты никнейм от позора смениш. Ты не зли меня
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Ну купи, тебе экономия по батарейкам будет.
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