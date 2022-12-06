Сообщается, что Nvidia скоро «скорректирует» цену RTX 4080, но не в ответ на предложения AMD, а из-за низкого спроса.

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Сообщается, что Nvidia в скором времени снизит цену на свою "самую неудачную модель" RTX 4080, что вовсе не удивительно. Геймерам данная видеокарта не понравилась, потому что соотношение цены и производительности просто неприемлемо. Фанаты продукции Nvidia также плохо отнеслись к завышенным ценам. Судя по всему, компания прислушалась к гневным отзывам и скоро исправит эту ситуацию, но новая цена на RTX 4080 пока не сообщается. Указанное время для "корректировки цены" выбрано не просто так, потому что все знают, что новые видеокарты AMD RDNA3 появятся 13 декабря.

Сообщения о предстоящем снижении цен появились от известного китайского инсайдера. Harukaze5719 сообщил, что Nvidia скоро «скорректирует» стоимость RTX 4080, но не в ответ на предложения AMD, а из-за низких продаж. Ранее сообщалось, что никто не покупает новую видеокарту по текущей цене от 1199 долларов и выше. Все стало настолько плохо, что такие интернет-магазины, как Newegg, перестали возвращать деньги спекулянтам, которые не могут продать их на eBay. Дело дошло до того, что "перекупы" начали предлагать карты по рекомендованной производителем розничной цене. Тем не менее, даже это слишком дорого для многих людей, поскольку рекомендованная цена варьируется от 1350 до 1500 долларов — гораздо лучше добавить 150 долларов и купить RTX 4090.

Хотя источники утверждают, что Nvidia снижает цену не из-за выхода видеокарт AMD, в это немного трудно поверить, учитывая вражду между двумя конкурентами. А всего несколько недель назад AMD высмеяла продажи RTX 4080. Поэтому наверно никого не удивит, если Nvidia объявит о снижении цен 12 или 13 декабря.

Вскоре Nvidia столкнется с непростой ситуацией, когда появятся Radeon RX 7900 XTX, которые стоят на 200 долларов меньше, чем RTX 4080, а версия XT стоит на 300 долларов меньше. Эти видеокарты будут прямыми конкурентами RTX 4080, но по более привлекательной цене. Инсайдеры ожидают, что падение цены будет на 200 долларов до 999 долларов, что сделает её более привлекательной для всех геймеров.

Нынешние цены на RTX 4080 в известном магазине.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ни для кого не секрет, что Nvidia сильно облажалась с серией RTX 4080. Компании ранее пришлось отменить 12-гигабайтную версию в ответ на шумиху в сети, а затем заново представить её, но в другой обвертке под названием RTX 4070. Nvidia утверждает, что осознала, что всё сделала неправильно, поскольку она предложила две RTX 4080 с совершенно разными характеристиками. Но для такой известной компании такие ошибки непростительны и бьют по имиджу компании. И вот опять маркетологи, а может даже сам Дженсен Хуанг перемудрили и выпустили видеокарты, которые никому не нужны по завышенной цене. Времена майнинга закончены и нужно сдерживать свои несоизмеримые аппетиты. Надеюсь, что с ценами на RTX 4070 и RTX 4060 они не прогадают.