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Apple и Nvidia станут первыми клиентами завода по производству чипов TSMC в Аризоне
Новый завод TSMC в Аризоне должен начать производить «одни из самых передовых в мире чипов уже в конце следующего года».
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Планы TSMC по открытию завода по производству чипов в Аризоне идут полным ходом. Первыми клиентами производителя станут Apple и Nvidia. Что касается Apple, то компания из Купертино пытается диверсифицировать свою цепочку поставок, поскольку хочет меньше полагаться на Китай. Сообщается, что во вторник президент США Джо Байден примет участие в церемонии, посвященной установке первого оборудования на объекте.

Данная информация поступает от Nikkei Asia. Согласно публикации, новый завод TSMC в Аризоне должен начать производить «одни из самых передовых в мире чипов уже в конце следующего года».

Хотя ранее сообщалось, что производство начнется в 2024 году, график немного передвинулся в лучшую сторону для партнеров TSMC, благодаря поддержке правительства США. Также ожидалось, что TSMC будет производить только 5-нанометровые чипы, но теперь она заявляет, что будет использовать 4-нанометровый техпроцесс, хотя планирует «в конечном итоге» разместить там линии для 3-нанометровых чипов.

Первоначально TSMC планировала производить 20 000 пластин в месяц в Аризоне, но источники Nikkei полагают, что производитель намерен удвоить эту мощность.


Первоначальный план состоял в том, чтобы производить чипы с использованием 5 и 4-нанометрового техпроцесса, который в настоящее время использует TSMC для производства процессорных чипов для iPhone 14 и iPhone 14 Pro. 

Инвестиции в 3-нм линии могут быть больше, чем 12 миллиардов долларов, которые TSMC инвестирует в первую фазу завода, сообщили источники, но добавили, что мощность будет дополнительно корректироваться в соответствии с потребностями клиентов.

Хотя производство чипов не сможет решить проблемы цепочки поставок Apple с Китаем, компания также планирует расширить свои поставки во Вьетнам и в Индию, поскольку последняя страна уже производит новейшие флагманские iPhone.

Еще один интересный момент, который следует иметь в виду, заключается в том, что производство чипов в США будет более дорогим. В конце концов, наличие местной цепочки поставок будет скорее пиар-ходом Apple и других технологических компаний, чем финансовым решением, поскольку фирма из Купертино ориентируется на другие азиатские страны для массового производства своих устройств.

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Основатель TSMC Чанг подтвердил, что TSMC перенесет производство новейших 3-нм чипов в США, но также сказал, что производство в США будет на 50% дороже, чем на Тайване. Текущая производственная база TSMC для 3-нм чипов находится в южном тайваньском городе Тайнань, где производство с использованием этой технологии началось совсем недавно.

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