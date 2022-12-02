Сверхмассивная черная дыра AT 2022cmc начала "разрывать на части" огромную звезду.

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Астрономы, сканирующие самые дальние уголки космоса, заметили нечто необычное: мощный сигнал, появившийся в рентгеновском, оптическом и радиодиапазонах. Команда ученых из Массачусетского технологического института и Бирмингемского университета назвала это явление - AT 2022cmc. С тех пор они опубликовали документ, показывающий, что AT 2022cmc — это сверхмассивная черная дыра, которая только что начала разрывать на части огромную звезду. Она находится в 8,5 миллиардов световых лет от нас, так что нам ничего не угрожает и мы можем спокойно наблюдать за этим величественным событием.

Сигнал, который привел астрономов к сверхмассивной черной дыре, представляет собой релятивистскую струю материала, выбрасываемую из черной дыры, известную как событие приливного разрушения (TDE). Это происходит, когда звезда "подходит" слишком близко к черной дыре и она начинает её пожирать. Вопреки распространенному мнению, черные дыры не постоянно пылесосят все, что попадает под их гравитационное влияние. Только материя и свет, пересекающие горизонт событий, исчезают в сингулярности. Все остальное выбрасывается из черной дыры, как и в случае с этим событием, которое выбросило релятивистскую струю.

По оценкам команды астрономов, струя состоит из материи, движущейся со скоростью 99,99% скорости света, что позволяет предположить, что черная дыра действительно собирается обрушиться на эту несчастную звезду. Один из авторов статьи, Дирадж Пашам из Массачусетского технологического института говорит, что черная дыра, вероятно, поглощает около половины массы нашего Солнца каждый год. Ученые ранее заметили три других подобных явления с доплеровским усилением, направленные прямо на Землю, но этот пока самый далекий.





Это событие было первоначально обнаружено с помощью наземного телескопа. Последующие наблюдения с помощью рентгеновского телескопа Neutron star Interior Composition ExploreR (NICER) на Международной космической станции подтвердили, что происходит что-то странное. Источник рентгеновского излучения был в 100 раз интенсивнее любого гамма-всплеска.

«AT 2022cmc был настолько ярким и длился так долго, что мы знали, что его питает что-то действительно гигантское — сверхмассивная черная дыра», — говорит соавтор статьи Бенджамин Гомперц.

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Большая часть выплесков материи, во время подобных событий, происходит на ранней стадии, и по оценкам команды, они смогли обнаружить AT 2022cmc в течение одной недели после того, как сигнал достиг Земли после его 8,5-миллиардного путешествия. Возможность изучить этот процесс с самого начала может помочь ученым лучше понять, как черные дыры производят эти высокоэнергетические струи. Команда, стоящая за этим исследованием, надеется, что новые технологии помогут лучше понять, как развивается и действует черная дыра.