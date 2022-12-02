Компания Monarch Tractor создала автономные электрические тракторы под управлением искусственного интеллекта Nvidia.

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Сельское хозяйство во всем мире стремительно развивается, поэтому Nvidia и новый калифорнийский стартап решили внести свой вклад в эту важную отрасль. Компания Monarch Tractor, базирующаяся к востоку от Силиконовой долины, создала автономные электрические тракторы под управлением искусственного интеллекта Nvidia. Уже на этой неделе первая партия электротракторов отправится на фермы и виноградники Калифорнии.

Флагманский «умный трактор» компании Monarch под названием MK-V, использует платформу искусственного интеллекта Nvidia Jetson Edge для выполнения сельскохозяйственных работ без участия человека. Когда трактор движется по грядкам, несколько 3D-камер и шесть стандартных камер передают визуальные данные в шесть системных модулей Xavier NX (небольшие высокопроизводительные компьютеры). Эти данные передаются в бортовую сенсорную панель трактора для составления долгосрочных оценок урожайности, анализа текущих стадий роста сельскохозяйственных культур и отслеживания показателей здоровья растений. Если за рулем находится человек, он может отслеживать эти показатели с помощью графических обновлений в режиме реального времени, а также просматривать текущие и прогнозируемые погодные условия, а также обзор на 360 градусов.

Искусственный интеллект электротрактора MK-V анализирует кустарники винограда.

Американская компания утверждает, что новые электротракторы снизят вредные выбросы в атмосферу за счет использования электричества вместо дизельного топлива и сельскохозяйственное оборудование также в будет тренде. Аккумулятор MK-V полностью заряжается от 5 до 12 часов в зависимости от используемого зарядного устройства и обеспечивает 10 часов работы при средней мощности 30 кВт. Monarch утверждает, что у MK-V крутящий момент в два раза больше, чем у обычного трактора. Хотя его основное предназначение, по-видимому, связано со сбором данных, MK-V также может использоваться, как комбайн или опрыскиватель (собирать урожай и распылять гербициды, пестициды, удобрения и воду).

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По словам Nvidia, первым коммерческим клиентом Monarch Tractor стал производитель вина, пива и спиртных напитков Constellation Brands. В эту среду Constellation получили ключи от первого из шести электротракторов MK-V, завершив двухлетнюю разработку Monarch и начальную фазу производства. В собственном исследовании Monarch утверждается, что каждый MK-V может сэкономить фермам 2600 долларов и избежать выбросов в атмосферу 34 000 фунта углекислого газа. При этом учитывается только экономия на топливе, а это означает, что фермы смогут еще больше сэкономить на рабочей силе. Это имеет очевидные последствия для сельскохозяйственной отрасли, в которой заняты миллионы людей.