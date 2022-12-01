Gigabyte уже подала документы на свои будущие RTX 4070 Ti в Евразийскую экономическую комиссию.

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Nvidia, как известно, «отменила» высмеиваемую видеокарту RTX 4080 12 ГБ через несколько недель после её анонса. В результате, американская компания решила двигаться вперед только с версией RTX 4080 16 ГБ. Несмотря на то, что обе видеокарты имеют общее название «4080», они имеют совершенно разные характеристики. Nvidia сказала, что это было причиной "запутанного маркетинга". Теперь похоже, что "списанная видеокарта" возродится как RTX 4070 Ti, согласно нормативным документам Gigabyte, и графическому процессору AD104.

Сообщается, что Gigabyte подала документы на свои будущие видеокарты в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Хотя полные характеристики карты не указаны, названия включают такие имена, как GV-N407TEAGLE-12GD, так что не секрет, что это 4070 Ti. В целом Gigabyte будет предлагать полный набор видеокарт из восьми моделей. Сюда входят стандартные и «OC» варианты Eagle, Gaming и Aero, а также карты Aorus Elite и Aorus Master топового уровня. Gigabyte обычно также предлагает модель с жидкостным охлаждением, но она не включена в список EEC.

Известно, что графический процессор AD104 был создан по технологии TSMC 4N. Он будет иметь 7680 ядер CUDA, 12 ГБ памяти GDDR6X, 240 тензорных ядер, 60 ядер трассировки лучей и 192-битную шину памяти. Это одно из ее самых больших отличий от карты на 16 ГБ, которая имеет 256-битную шину памяти. Для сравнения, RTX 3070 Ti также имеет 256-битную шину.

Площадь кристалла AD104 оценивается в 295 мм², что примерно вдвое меньше размера кристалла AD102 площадью 608 мм² в RTX 4090. В RTX 4080 16 ГБ используется кристалл площадью 379 мм² под названием AD103. Что касается линейки Ampere, в RTX 3080 использовался тот же кристалл AD102, что и во флагманской RTX 3090, поэтому они были так близки по производительности. В линейке Ada Lovelace, Nvidia намерена увеличить производительность между своими графическими процессорами. Кроме того, кристалл AD104 примерно на 100 мм² меньше своего "амперного" предшественника с его 392 мм².

Графический процессор среднего класса RTX 4070 Ti, также известный как AD104.

Вполне вероятно, что "возрожденная" видеокарта будет представлена на выставке CES в январе 2023 года. Время интересное, поскольку его основные конкуренты из AMD будут представлены 13 декабря. Это даст Nvidia достаточно времени, чтобы выяснить, какими должны быть цены на ее графические процессоры. Видеокарты AMD 7900 XTX и 7900 XT стоят 999 и 899 долларов соответственно. Ранее Nvidia оценивала 4080 12 ГБ в 899 долларов, поэтому будет интересно посмотреть, сохранится ли эта цена. Для примера, RTX 3070 Ti Founders Edition стоила 599 долларов при запуске (имеется в виду рекомендованная цена).

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Nvidia находится в затруднительном положении с ценами на GPU. Почти никто не жалуется на RTX 4090 за 1599 долларов, поскольку это самый мощный графический процессор из когда-либо созданных. Даже AMD признала, что у нее нет ответа на этот вопрос. А вот со стоимостью RTX 4080 16 ГБ Дженсен Хуанг похоже прогадал, потому что видеокарты пылятся на полках магазинов через несколько недель после ее выпуска. И это несмотря на сообщения о меньшем стартовом запасе, чем у 4090. Сейчас покупатели гораздо более чувствительны к такой цене, и текущая экономическая ситуация не помогла делу. Nvidia, очевидно, знает об этом, поэтому есть надежда, что она сможет установить конкурентоспособную цену на 4070 Ti. Специалисты озвучивают разные цифры, но самые реалистичные это 799 или даже 699 долларов, но нам придется подождать до января, чтобы узнать реальную стоимость.