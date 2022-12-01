Лекарство представляет собой искусственную поджелудочную железу, сделанную из настоящих человеческих клеток.

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Израильская компания находится на завершающей стадии создания лекарства от диабета. По словам медицинского директора компании, лекарство представляет собой искусственную поджелудочную железу, сделанную из настоящих человеческих клеток. Компания о которой идет речь, называется Kadimastem и в настоящее время проводит доклиническую фазу в израильском городе Несс-Ционе. Но пока результаты доклинических исследований выглядят очень многообещающе.

Возможность обеспечить пациентов с диабетом лекарством была бы революционной. Учитывая, что в мире более 450 миллионов человек живут с диабетом, а цены на инсулин продолжают стремительно расти, возможность должным образом обеспечить лекарство от этого заболевания является приоритетом для таких компаний.





Лечение диабета может помочь исключить инсулин из жизни людей.

Но найти универсальное лекарство — это нечто большее, чем просто предоставить еще один вариант лечения людям, живущим с этим заболеванием. Вместо этого медицинский директор Kadimastem говорит, что лекарство от диабета, над которым они работают, использует человеческие клетки, которые действуют как человеческая поджелудочная железа. Это позволяет клеткам работать так, как положено поджелудочной железе, помогая свести на нет воздействие диабета на организм.

К тому же, лекарство от диабета — не единственное, к чему стремится Kadimastem. Израильская компания получила патент на лечение бокового амиотрофического склероза еще в августе, за которым последовал третий патент на разработку лекарства от диабета, которое продвигает компания. Учитывая такие вредные вещества, как канцерогены, обнаруживаемые в лекарствах от диабета, наличие нового лекарства устранило бы любой дополнительный риск, связанный с этим лечением.

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Предыдущие исследования по лечению диабета можно найти на сайте Frontiers in Endocrinology. Документ с подробным описанием результатов применения лекарства на мышах был завершен еще в мае 2021 года. Однако то, что клетки переходят на доклиническую фазу, вселяет уверенность, и это означает, что мы можем быть ближе, чем когда-либо, чтобы найти правильный способ лечения диабета.