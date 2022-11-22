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Коллективный иск подан против Nvidia из-за расплавленных RTX 4090
Документы были поданы 11 ноября в суд Калифорнии, где помимо прочего, компанию обвиняют в мошенничестве и несправедливом обогащении.
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Коллективный иск был подан против Nvidia после многочисленных сообщений о расплавленных кабелях и разъемах в видеокарте RTX 4090. Компании еще предстоит публично обсудить этот вопрос и до сих пор расследования не выявили окончательной причины. Тем не менее, нельзя отрицать, что видеокарты были сделаны некачественно и скорее всего не протестированы на всех доступных блоках питания. Теперь мужчина из Калифорнии хочет возместить ущерб через суд. Однако в настоящее время неясно, сколько владельцев RTX 4090 присоединятся к этому иску. На данный момент уже известно несколько десятков расплавленных карт, показанных в Интернете, а Nvidia сообщила, что уже продала более 100 000 графических процессоров. Есть вероятность, что "потерпевших" будет намного больше.

Как сообщает Techspot, иск был подан от имени геймера по имени Лукас Дженова, 11 ноября в Северном округе Калифорнии. В иске утверждается, что Nvidia виновна в мошенничестве за продажу графических процессоров с известными дефектами, которые приводят к плавлению кабелей и разъемов. Он утверждает, что Nvidia продала «дефектные и опасные штепсельные вилки и розетки для кабелей питания, что привело к неработоспособности потребительских карт и представляет серьезную электрическую и пожарную опасность для каждого покупателя». Хотя некоторые предположили, что плавление было вызвано  из-за ошибки пользователя, Генова утверждает, что он опытный пользователь и знает компьютерное железо. Лукас сообщил, что у него «большой опыт в установке компьютерных компонентов, таких как видеокарты». Было высказано предположение, что люди не подключали кабель питания до конца, частично из-за конструкции адаптера. Но Лукас Генова настаивает на том, что он следовал стандартным инструкциям для своего графического процессора, и он все равно расплавился.

Reggie_gakill разместил фотографию своего расплавленного кабеля и разъема в видеокарте Nvidia.

Судебный иск был подан после нескольких недель онлайн-расследований и спекуляций о причине плавления. Даже когда интернет-обозреватели пытались расплавить кабель адаптера, они почти всегда терпели неудачу. Это привело к еще большей путанице в поиске первопричины. Тем не менее, Gamers Nexus сделал несколько тестов и сообщил, что это затронуло лишь очень небольшое количество пользователей. По словам партнера Nvidia, частота отказов составляет всего от 0,05 до 0,1 процента всех владельцев RTX 4090. Результаты всех разнообразных анализов суммированы на Reddit.

Специалисты сообщили, что выйти из строя может выйти любая RTX 4090, а не только 0,1 процента от общего количества. Тем не менее, они утверждают, что обычно это происходит из-за того, что кабель не вставлен должным образом, а кабель перегнут. Это подтверждает то, что недавно сказал глава отдела Corsair. Он заявил, что основной причиной является неправильно вставленный кабель адаптера. Очевидно, что это относительно легко сделать, учитывая конструкцию разъема. По какой-то причине они были сконструированы так, чтобы требовать большого усилия для правильного соединения.

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Несмотря на это, все ждут от Nvidia разъяснения ситуации. Это затронуло минимальное количество владельцев RTX 4090, но бросило тень на имидж компании Nvidia. Эта ситуация позволила AMD обойти своего конкурента, потому что инженеры установили более современные кабели питания на своих графических процессорах RDNA3.

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#nvidia #rtx 4090 #судебный иск #коллективный иск #расплавленный разъем
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