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NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti с GDDR6X заменит стандартную модель с GDDR6, а цена останется прежней
Партнеры Nvidia подтвердили, что в будущих Geforce RTX 3060 Ti заменят память GDDR6 с 14 Гбит/с на более быстрые модули GDDR6X с 19 Гбит/с, в результате чего пропускная способность памяти повысится на 30%.
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Новый вариант RTX 3060 Ti GDDR6X призван улучшить быстродействие самой продаваемой видеокарты в мире. Сообщается, что партнеры NVIDIA по изготовлению пользовательских видеокарт постепенно сокращают заказы на оригинальную RTX 3060 Ti в пользу более нового варианта GDDR6X.

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Возможно, самым привлекательным аспектом модели GDDR6X является не то, что у нее на 35% больше пропускной способности памяти, чем у оригинальной RTX 3060 Ti, а то, что она продается по той же цене.

Новая GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X основана на 8-нм чипе «GA104» и имеет ту же конфигурацию ядер, что и исходная RTX 3060 Ti, включая 4864 ядра CUDA, 152 ядра Tensor, 38 ядер RT, 152 TMU и 80 ROP; частота графического процессора также составляет 1665 МГц, а энергопотребление составляет — 200 Вт.

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Это означает, что единственным изменением является переход на память GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с по сравнению с исходной GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с, что повышает пропускную способность памяти до 608 ГБ/с по сравнению с 448 ГБ/с в старой версии.

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#nvidia #видеокарта #gddr6 #geforce rtx 3060 ti #gddr6x
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