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На прошлой неделе известный инсайдер Moore's Law Is Dead сообщил, что запасы видеокарт GeForce RTX 4080 на складах вдвое меньше запасов RTX 4090. Основываясь на этой информации и официальной статистике о продажах графических процессоров в прошлом году, логично предположить, что видеокарты RTX 4080 будут распроданы в ближайшее время. Но в действительности всё наоборот, потому что от различных источников поступает информация о низких продажах и слабом интересе именно к этой видеокарте.
Ютубер Moore's Law Is Dead утверждает, что у крупных розничных продавцов внутри и за пределами США возникли проблемы с продажами RTX 4080. Проверенный источник сообщил, что ритейлер получил 90 видеокарт RTX 4080 на старте продаж, но до 18 ноября у ритейлера на складе оставалось все еще половина запасов. Тот же информатор сообщил, что 150 графических процессоров RTX 4090, которые ритейлер получил на старте продаж, были проданы в течение 24 часов.
Другой источник рассказал похожую историю. Предположительно, розничный продавец получил в общей сложности 120 видеокарт RTX 4080 в день выпуска, но продал менее 40. Для сравнения, в день открытия у розничного продавца было 200 видеокарт RTX 4090, которые были распроданы в тот же день.
«4080 — отстой, дайте мне знать, когда у вас будет 4090», — говорили некоторые из их клиентов.
То же самое происходит за пределами США, где крупный ритейлер, у которого в первый день было примерно столько же видеокарт RTX 4080, сколько и RTX 4090, не смог продать даже трети своего запаса.
Короче говоря, если эта информация от Moore's Law Is Dead, хоть сколько-нибудь близка к правде, клиенты фактически не заинтересованы в покупке RTX 4080. По мнению инсайдера, хотя RTX 4080 значительно быстрее, чем RTX 3080 и даже RTX 3090 Ti, цена в 1200 долларов для многих является решающим фактором. Существует также тот факт, что AMD Radeon RX 7900 XTX появится менее чем через месяц с производительностью, которая по-видимому, позволит конкурировать с RTX 4080 по значительно более низкой цене. Таким образом, клиенты, которые ищут видеокарту класса RTX 4080, решили подождать выпуска графических процессоров "Красной команды" или возможного снижения рекомендованных цен.