Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Тайвань продемонстрировал беспилотник-камикадзе, предназначенный для уничтожения вражеских радаров
Новый беспилотник Chien Hsiang предназначен для вывода из строя радаров противника, расположенных в море или на суше.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

реклама

Согласно сообщению The War Zone, во вторник в Тайване прошла выставка, на которой демонстрировался арсенал дронов местной разработки. В частности, на нем были продемонстрированы беспилотник-камикадзе Chien Hsiang, запускаемый с транспортного средства и разведывательный беспилотник Teng Yun, очень похожий на MQ-9 Reaper. 

Выставка беспилотников была организована Национальным институтом науки и технологий Чун-Шаня (NCSIST) и Тайваньским государственным производителем военной техники. Мероприятие предоставило возможность ознакомиться с новой разработкой под названием "Chien Hsiang" - беспилотником-камикадзе, который предназначен для уничтожения вражеских радаров, расположенных в море или на суше. 

Chien Hsiang также может поражать другие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), хотя NCSIST не смог предоставить подробностей о том, как именно он это делает.

На брифинге для прессы, проведенном на мероприятии и опубликованном тайваньским государственным новостным агентством Focus Taiwan, глава отдела исследований авиационных систем NCSIST, сказал, что Chien Hsiang имеет максимальное время полета пять часов и может поражать цели, примерно на расстоянии 1000 км. 

Издание также отметило, что если беспилотник потеряет сигнал на пути к цели, он может просто оставаться поблизости от цели, пока снова не появится сигнал для завершения удара. Chien Hsiang мчится на скорости 600 км/ч к своей цели и по словам инженеров, его очень трудно сбить. Беспилотник также может служить приманкой, поскольку он может быть оснащен пакетом радиоэлектронной борьбы для резервного подавления вражеских излучателей. Впервые Chien Hsiang был продемонстрирован еще в 2017 году на Тайбэйской выставке аэрокосмических и оборонных технологий. Затем он был представлен на том же мероприятии в 2019 году, где он был оснащен 12 ракетами, каждая из которых была оснащена одним из барражирующих боеприпасов. Глава отдела исследований авиационных систем в то время сказал, что все 12 боеприпасов Chien Hsiang могут быть запущены одновременно. 

Ожидается, что производство и поставка 104 единиц Chien Hsiang будут завершены к 2025 году, как это было согласовано с NCSIST. Однако не было предоставлено никакой информации о том, сколько таких "плохих парней" заказала тайваньская армия.


Также скоро будет выпущен дрон Teng Yun от NCSIST. По словам инженеров, его планируют запустить в серийное производство после того, как в следующем году он пройдет оценку боевой готовности. Руководитель не уточнил, имел ли он в виду Teng Yu или Teng Yun 2, но можно с уверенностью предположить, что это скорее всего последний, поскольку это более продвинутая модель.

Тем временем Вооруженные силы Тайваня готовятся к прибытию этих новых дронов, перед этим они наняли 115 операторов дронов, чтобы усилить охрану своего побережья возле Китая. Focus Taiwan сообщил, что новые операторы были обучены NCSIST и проверены Тайваньским управлением гражданской авиации. 

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Все эти события свидетельствуют о желании Тайваня конкурировать в беспилотном пространстве. Но достаточно ли этих дронов, чтобы защитить свою территорию от возможного нападения Китая?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#тайвань #беспилотник #беспилотники-камикадзе
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Lanius: Израильская компания Elbit Systems представила небольшой барражирующий беспилотник
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
Apple планирует к 2024 году перенести производство своих микросхем из Тайваня в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России, за глумление над героем СВО
37
Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета к Луне на скорости более 8000 км/ч
16
Lanius: Израильская компания Elbit Systems представила небольшой барражирующий беспилотник
+
Магазин DNS заподозрили в искусственном подогревании спроса на RTX 4080 и создании дефицита
26
Asus опубликовала требования к блоку питания для питания AMD RX 7900 XTX
3
В России стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 — смотрим цены
21
В сети появился первый случай расплавления 16-контактного разъема на RTX 4090 Founders Edition
7
После выхода Nvidia RTX 4080 на видеокарты предыдущего поколения цены вновь поползли вниз
17
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 5800X – как собрать игровой компьютер с выгодой до 2 раз
+
Проблема не в глюкозе: Исследователи обнаружили ключевую причину диабета 2-го типа
+
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
59
Приложение Android Auto получило новый дизайн
+
Илон Маск стремительно теряет популярность в США
3
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
5
Украина получит старые американские системы ПВО, снятые с вооружения более 20 лет назад
20
ASUS обновила рекомендации по мощности блока питания для систем с новыми видеокартами AMD и NVIDIA
17
Nvidia RTX 4080 не хватает в магазинах, а RX 7900 XT и XTX поставляются лучше, чем RTX 4090
25
Самый большой авианосец в мире прибыл из США в Великобританию
12
RTX 4080: лучшая производительность за свои деньги – IGN
7
Учёные создали в лаборатории светящуюся чёрную дыру, чтобы проверить теорию Стивена Хокинга
9

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
150
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
86
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
84
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
50
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
84
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
35
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
19
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
27
Почему мне было сложно решиться на покупку Modern Warfare 2
11

Сейчас обсуждают

Такой-то
21:14
а может и не продлиться, а может не пару лет конкретика местных пИсателей
Дефицит чипов в автомобильном секторе может продлиться ещё пару лет
Палец Шеши
21:10
Опять не нравится игра, в Эпик game сегодня раздают игру что-то опять не вдохновила, удаляю..
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Не шутите с пальцем Шеши
21:10
С таким же успехом умалишенные могут заявлять, что США должны платить репарации рашке, но реальность это не изменит, если рашка пошла путём нацисткой Германии, то конец будет такой же
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
garison87
21:10
да ддр4 нормально фольгой охлаждалась, а на ддр5 нужен охлад от ддр2
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
НеБрат Шеши
21:08
Власти Киева должны будут выплатить РФ репарации на фоне обстрелов и разрушения ее четырех новых регионов, считает депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет. ДНР, ЛНР, Херсо...
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Гоогле Гооглев
21:08
Опровергни
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
vladislavich173
21:08
обидно, особенно для ддр5
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
НеБрат Шеши
21:07
Шмыгаль заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи Украины Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, “Южмаш”, — приводит слова Шмыгаля украинское издание “Страна.ua...
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Не шутите с пальцем Шеши
21:07
Гитлер тоже любил бомбить гражданские объекты и инфраструктуру, но это ему не помогло Бессмысленно жестокие и беспощадные бомбардировки Лондона, разумеется, являются частью подготовленного Гитлером п...
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
НеБрат Шеши
21:06
Politico: Киев сообщил союзникам о проблемах с восстановлением энергосистемы Киев ожидает усиления атак по своим энергообъектам, но для восстановления подачи тепла и электроэнергии материалов у него ...
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем