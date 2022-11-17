Новый беспилотник Chien Hsiang предназначен для вывода из строя радаров противника, расположенных в море или на суше.

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Согласно сообщению The War Zone, во вторник в Тайване прошла выставка, на которой демонстрировался арсенал дронов местной разработки. В частности, на нем были продемонстрированы беспилотник-камикадзе Chien Hsiang, запускаемый с транспортного средства и разведывательный беспилотник Teng Yun, очень похожий на MQ-9 Reaper.

Выставка беспилотников была организована Национальным институтом науки и технологий Чун-Шаня (NCSIST) и Тайваньским государственным производителем военной техники. Мероприятие предоставило возможность ознакомиться с новой разработкой под названием "Chien Hsiang" - беспилотником-камикадзе, который предназначен для уничтожения вражеских радаров, расположенных в море или на суше.

Chien Hsiang также может поражать другие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), хотя NCSIST не смог предоставить подробностей о том, как именно он это делает.

На брифинге для прессы, проведенном на мероприятии и опубликованном тайваньским государственным новостным агентством Focus Taiwan, глава отдела исследований авиационных систем NCSIST, сказал, что Chien Hsiang имеет максимальное время полета пять часов и может поражать цели, примерно на расстоянии 1000 км.

Издание также отметило, что если беспилотник потеряет сигнал на пути к цели, он может просто оставаться поблизости от цели, пока снова не появится сигнал для завершения удара. Chien Hsiang мчится на скорости 600 км/ч к своей цели и по словам инженеров, его очень трудно сбить. Беспилотник также может служить приманкой, поскольку он может быть оснащен пакетом радиоэлектронной борьбы для резервного подавления вражеских излучателей. Впервые Chien Hsiang был продемонстрирован еще в 2017 году на Тайбэйской выставке аэрокосмических и оборонных технологий. Затем он был представлен на том же мероприятии в 2019 году, где он был оснащен 12 ракетами, каждая из которых была оснащена одним из барражирующих боеприпасов. Глава отдела исследований авиационных систем в то время сказал, что все 12 боеприпасов Chien Hsiang могут быть запущены одновременно.

Ожидается, что производство и поставка 104 единиц Chien Hsiang будут завершены к 2025 году, как это было согласовано с NCSIST. Однако не было предоставлено никакой информации о том, сколько таких "плохих парней" заказала тайваньская армия.





Также скоро будет выпущен дрон Teng Yun от NCSIST. По словам инженеров, его планируют запустить в серийное производство после того, как в следующем году он пройдет оценку боевой готовности. Руководитель не уточнил, имел ли он в виду Teng Yu или Teng Yun 2, но можно с уверенностью предположить, что это скорее всего последний, поскольку это более продвинутая модель.

Тем временем Вооруженные силы Тайваня готовятся к прибытию этих новых дронов, перед этим они наняли 115 операторов дронов, чтобы усилить охрану своего побережья возле Китая. Focus Taiwan сообщил, что новые операторы были обучены NCSIST и проверены Тайваньским управлением гражданской авиации.

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Все эти события свидетельствуют о желании Тайваня конкурировать в беспилотном пространстве. Но достаточно ли этих дронов, чтобы защитить свою территорию от возможного нападения Китая?