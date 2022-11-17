Вчера Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 2 и многие производители смартфонов взяли на себя обязательство использовать новый флагманский чипсет в своих смартфонах.

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Новый процессор Snapdragon 8 Gen 2 был представлен 16 ноября и во время презентации Qualcomm пообещала значительный прирост производительности и эффективности по сравнению с Snapdragon 8 Plus Gen 1. После этого мероприятия несколько производителей смартфонов на базе Android разместили тизерные изображения в китайских социальных сетях.

Такие известные компании, как OnePlus, Vivo и Xiaomi, опубликовали изображения, содержащие изображения новейшего флагманского чипсета Qualcomm.

Судя по прошлогоднему графику компании Qualcomm, смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 2 должны начать поступать в Китай в конце этого месяца, а в декабре ожидается их появление на рынке. Тем не менее, вполне вероятно, что большинство производителей смартфонов будут ждать новые поступления до начала 2023 года. На данный момент по крайней мере девять компаний подтвердили, что они будут использовать Snapdragon 8 Gen 2 в следующих устройствах:

iQOO 11 series

Motorola X40 (Edge 40 Pro)

OnePlus 11

Oppo Find X6 Pro

Nubia Z50 Pro

RedMagic 8 Pro

Vivo X90 Pro Plus

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

ZTE Axon 50 Ultra

Стоит отметить, что Qualcomm не упомянула Samsung во время презентации Snapdragon 8 Gen 2, но один из руководителей компании сделал это во время недавней телефонной конференции. Ранее в этом месяце сообщалось, что Samsung будет использовать Snapdragon 8 Gen 2 во всех версиях серии Galaxy S23, включая европейские варианты. Предположительно, другие OEM-производители также скоро объявят о смартфонах на базе Snapdragon 8 Gen 2, одним из первых будет ASUS со своей серией ROG или Blackshark. Ниже вы найдете все тизеры, размещенные известными производителями смартфонов:

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