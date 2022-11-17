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Процессор Qualcomm Oryon появится на рынке в 2023 году, об этом сообщили представители компании на ежегодном саммите Snapdragon. Но кроме названия процессора и общих сроков его выпуска, на данный момент известно очень мало деталей о будущем процессоре Oryon.
Ранее инженеры компании пообещали обеспечить баланс мощности и энергоэффективности, потому что Qualcomm стремится обеспечить высокую производительность компьютеров на Windows. В пресс-релизе посвященному новому процессору Oryon, Qualcomm также упомянула, что 5G и искусственный интеллект станут ключевыми особенностями нового процессора.
Qualcomm Oryon будет опираться на опыт стартапа Nuvia, производителя процессоров, который Qualcomm купил в январе 2021 года за 1,4 миллиарда долларов.
"Мы раздвинем границы производительности с помощью этого процессора", - сказал Кедар Кондап, старший вице-президент и генеральный менеджер по вычислениям и играм в Qualcomm.
Получается, что Oryon заменит Kryo, нынешний центральный процессор, который Qualcomm использует с 2015 года. На данный момент ЦП Kryo используется в Snapdragon 8 Gen 2, представленный ранее на этой неделе, который вероятно будет работать на топовых телефонах Android, таких как Samsung Galaxy S23.
Конечно хотелось бы узнать больше подробностей о Qualcomm Oryon и о том на сколько он повысит производительность различных устройств в будущем, но на этот раз Qualcomm, похоже ограничилась только небольшим анонсом.