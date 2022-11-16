В ближайшие несколько месяцев трассировка лучей появится как минимум в одной мобильной игре. При включении этой функции, частота кадров может быть снижена вдвое для стального игрового процесса.

реклама

Новый процессор Dimensity 9200 от MediaTek начнет поставляться на флагманских смартфонах в начале следующего года. Этот процессор отличается от 9000 модели появлением функции трассировки лучей с аппаратным ускорением. Новая функция будет широко распространена в игровых смартфонах, таких как анонсированный Asus ROG Phone 6D Ultimate, который будет поставляться с Dimensity 9200.

Одной из первых мобильных игр с поддержкой трассировки лучей станет шутер от первого лица Arena Breakout от Tencent. MediaTek заявляет, что тесно сотрудничает с разработчиком игры, чтобы лучше оптимизировать игру для Dimensity 9200 и ее функций RT.

Конечно, включение трассировки лучей неизбежно приведет к падению производительности, как и на настольных ПК. Отвечая на вопрос, какого падения производительности могут ожидать пользователи, MediaTek ответил, что частота кадров уменьшится вдвое с 60 до 30 кадров в секунду, при включении RT. Оправдывает ли более низкая частота кадров повышение точности изображения или нет, это будет решать пользователь уже сам. Но пока неизвестно, предоставит ли Tencent возможность геймерам включать или отключать RT по желанию для сравнения игрового процесса.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

На этой неделе Qualcomm также объявила, что ее процессор Snapdragon следующего поколения будет поддерживать RT на мобильных устройствах, но эта функция, скорее всего также приведет к снижению производительности. Конечно будет интересно посмотреть, как трассировка лучей будет использоваться в мобильных игр, особенно с учетом того, что большинство мобильных игр выпускаются мультяшными или затененными, а не реалистичными.