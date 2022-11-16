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Мобильная трассировка лучей MediaTek Dimensity 9200 обеспечивает 30 FPS в игре Arena Breakout
В ближайшие несколько месяцев трассировка лучей появится как минимум в одной мобильной игре. При включении этой функции, частота кадров может быть снижена вдвое для стального игрового процесса.
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Новый процессор Dimensity 9200 от MediaTek начнет поставляться на флагманских смартфонах в начале следующего года. Этот процессор отличается от 9000 модели появлением функции трассировки лучей с аппаратным ускорением. Новая функция будет широко распространена в игровых смартфонах, таких как анонсированный Asus ROG Phone 6D Ultimate, который будет поставляться с Dimensity 9200.

Одной из первых мобильных игр с поддержкой трассировки лучей станет шутер от первого лица Arena Breakout от Tencent. MediaTek заявляет, что тесно сотрудничает с разработчиком игры, чтобы лучше оптимизировать игру для Dimensity 9200 и ее функций RT.

Конечно, включение трассировки лучей неизбежно приведет к падению производительности, как и на настольных ПК. Отвечая на вопрос, какого падения производительности могут ожидать пользователи, MediaTek ответил, что частота кадров уменьшится вдвое с 60 до 30 кадров в секунду, при включении RT. Оправдывает ли более низкая частота кадров повышение точности изображения или нет, это будет решать пользователь уже сам. Но пока неизвестно, предоставит ли Tencent возможность геймерам включать или отключать RT по желанию для сравнения игрового процесса.

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На этой неделе Qualcomm также объявила, что ее процессор Snapdragon следующего поколения будет поддерживать RT на мобильных устройствах, но эта функция, скорее всего также приведет к снижению производительности. Конечно будет интересно посмотреть, как трассировка лучей будет использоваться в мобильных игр, особенно с учетом того, что большинство мобильных игр выпускаются мультяшными или затененными, а не реалистичными.

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#mediatek #dimensity 9200 #arena breakout #мобильный процессор #мобильная трассировка лучей
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