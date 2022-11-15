Американская коммунальная компания проверила цифры и предупреждает, что сеть США не может обеспечить зарядку для всех будущих электрических грузовиков, таких как Tesla Semi, которые будут выпущены 1 декабря. Для электрификации обычной заправочной станции потребуется столько энергии, которой хватит для спортивного стадиона, а для зарядной станции для грузовиков потребуется электричество небольшого городка.

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Для зарядки электрических грузовиков требуется очень много электроэнергии и сейчас нагрузка нагрузка на электросети измеряется в мегаваттах. Появление электрогрузовиков Tesla Semi может в итоге привести к перегрузке энергосистемы США, об этом предупредила коммунальная компания National Grid Plc. Техническая документация показывает, что электрификация всего одной обычной электростанции для грузовиков Tesla Semi, создаст нагрузку на сеть, эквивалентную нагрузке спортивного стадиона в 2030 году.

Согласно данным National Grid Plc, обычная стоянка для электрогрузовиков, заполненная Tesla Semi или аналогичными электрическими установками, к 2035 году будет потреблять столько же электроэнергии, сколько небольшой городок в США, а к 2045 году стоянке для электрических грузовиков и автомобилей потребуется мощность промышленного предприятия.

Проблема состоит не в дефиците электроэнергии, поскольку даже при наихудшем сценарии быстрой электрификации пассажирских и грузовых транспортных средств мировой спрос на электроэнергию к 2040 году вырастет всего на 15%, а скорее в расширении электросети и увеличении мощности, которая необходима для зарядки огромного количества электроавтомобилей.

Максимальный вес Tesla Semi вместе с грузом составляет 37 195 кг. С этим грузом он может проехать до 804 км без подзарядки, а его батарея емкостью до 1 МВтч может восстановить 70% своей емкости за 30 минут зарядки. Tesla хочет решить проблему нагрузки на сеть, заряжая Semi на эксклюзивных станциях Megacharger, которые будут питаться от солнечной энергии. Один такой Megacharger построен на заводе в Модесто у первого клиента Tesla, компании Pepsi. Tesla по этому поводу проведет специальное мероприятие 1 декабря, чтобы отпраздновать первые поставки грузовиков Semi.

Первой проблемой для станций зарядки Megacharger станет стандарт зарядки мощностью 3,75 МВт для электромобилей большой мощности, документация которого, как ожидается будет кодифицирована соответствующими органами сертификации только в 2024 году.

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Поскольку многие производители дальнемагистральных грузовых автомобилей, такие как Volvo, BYD, Daimler, Toyota и другие, будут строить собственные электрические установки, Tesla придется конкурировать с ними за территорию, что поставить там свои Megacharger. На данный момент первые 100 грузовиков Tesla Semi, заказанные Pepsi, будут заряжаться только от Megacharger Plaza, которая построена непосредственно на территории завода.