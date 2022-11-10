Китайские электромобили завоевали несколько самых престижных номинаций в самой известной автомобильной премии Европы - "Золотой руль" немецкого журнала Auto Bild. Китайский седан NIO ET7 получил награду за лучший автомобиль класса люкс, а электромобиль Lightyear 0 на солнечной энергии стал победителем в номинации «Лучшая инновация 2022 года».

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В Китае электромобили NIO ET5 и ET7 являются автомобилями премиум-класса с соответствующей ценой. Поэтому для автомобильных экспертов не было чем удивительным, когда среди автомобилей среднего класса и класса люкс, NIO ET7 стал первым китайским электромобилем, получившим самую престижную европейскую награду в области транспортных средств — «Золотой руль» немецкого журнала Auto Bild.

Китайская компания NIO в этом году вывела на европейский рынок роскошный седан ET7, его меньшего собрата ET5 и внедорожник EL7, запустив модель подписки, которая позволяет водителям получить ET7 за 1199 евро в месяц. "Китайский кредит" включает в себя полную страховку, расходы на техническое обслуживание, а также замену шин. Седан мощностью 650 л.с. разгоняется от 0 до 100 км в час за 3,8 секунды, а его базовой батареи на 75 кВтч хватает на 400 км без подзарядки.

По словам Тома Дрекслера, главного редактора Auto Bild, NIO ET7 « удивил и убедил практически всех членов жюри конкурса «Золотой руль». Номинанты были выбраны автолюбителями, затем избранное жюри, состоящее из инженеров, гонщиков и различных автомобильных специалистов, вынесло свой вердикт NIO ET7:

Хорошие сиденья, прекрасные тактильные ощущения, первоклассная общая производительность, а NOMI (голосовой помощник) просто потрясающий. Он (электромобиль) легко управляется, а также обеспечивает высокую производительность благодаря неожиданно широкому диапазону доступных режимов вождения.

Помимо сети зарядных устройств, NIO также строит станции замены аккумуляторов по всей Европе, как и в Китае, чтобы раз и навсегда избавиться от беспокойства о дальности действия, поскольку замена аккумулятора происходит за считанные минуты.

Помимо первого китайского электромобиля, получившего награду Auto Bild за 2022 год, была еще одна победа в категории электромобилей, на этот раз в категории «Лучшие инновации 2022 года». Эту награду получил электромобиль Lightyear 0, работающий на солнечной энергии, который будет выпущен в ноябре и предлагает возможность зарядки от солнечных батарей по всему корпусу, чтобы увеличить запас хода батареи на 60 кВтч и дальность поездки до впечатляющих 1000 км без подзарядки.

Lightyear 0 начнет поставляться тем, кто сделал предварительный заказ в этом месяце, но по цене в 250 000 евро будет построено и доставлено только 946 автомобилей, поскольку Lightyear планирует использовать вырученные средства для разработки более доступных моделей электромобилей на солнечной энергии.

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