Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
NIO ET7 — первый китайский электромобиль, получивший престижную немецкую автомобильную награду
Китайские электромобили завоевали несколько самых престижных номинаций в самой известной автомобильной премии Европы - "Золотой руль" немецкого журнала Auto Bild. Китайский седан NIO ET7 получил награду за лучший автомобиль класса люкс, а электромобиль Lightyear 0 на солнечной энергии стал победителем в номинации «Лучшая инновация 2022 года».
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
3050 MSI Gaming дешевле 30тр

реклама

В Китае электромобили NIO ET5 и ET7 являются автомобилями премиум-класса с соответствующей ценой. Поэтому для автомобильных экспертов не было чем удивительным, когда среди автомобилей среднего класса и класса люкс, NIO ET7 стал первым китайским электромобилем, получившим самую престижную европейскую награду в области транспортных средств — «Золотой руль» немецкого журнала Auto Bild.

Китайская компания NIO в этом году вывела на европейский рынок роскошный седан ET7, его меньшего собрата ET5 и внедорожник EL7, запустив модель подписки, которая позволяет водителям получить ET7 за 1199 евро в месяц. "Китайский кредит" включает в себя полную страховку, расходы на техническое обслуживание, а также замену шин. Седан мощностью 650 л.с. разгоняется от 0 до 100 км в час за 3,8 секунды, а его базовой батареи на 75 кВтч хватает на 400 км без подзарядки.

По словам Тома Дрекслера, главного редактора Auto Bild, NIO ET7 « удивил и убедил практически всех членов жюри конкурса «Золотой руль». Номинанты были выбраны автолюбителями, затем избранное жюри, состоящее из инженеров, гонщиков и различных автомобильных специалистов, вынесло свой вердикт NIO ET7:

Хорошие сиденья, прекрасные тактильные ощущения, первоклассная общая производительность, а NOMI (голосовой помощник) просто потрясающий. Он (электромобиль) легко управляется, а также обеспечивает высокую производительность благодаря неожиданно широкому диапазону доступных режимов вождения.

Помимо сети зарядных устройств, NIO также строит станции замены аккумуляторов по всей Европе, как и в Китае, чтобы раз и навсегда избавиться от беспокойства о дальности действия, поскольку замена аккумулятора происходит за считанные минуты.

Помимо первого китайского электромобиля, получившего награду Auto Bild за 2022 год, была еще одна победа в категории электромобилей, на этот раз в категории «Лучшие инновации 2022 года». Эту награду получил электромобиль Lightyear 0, работающий на солнечной энергии, который будет выпущен в ноябре и предлагает возможность зарядки от солнечных батарей по всему корпусу, чтобы увеличить запас хода батареи на 60 кВтч и дальность поездки до впечатляющих 1000 км без подзарядки.

Lightyear 0 начнет поставляться тем, кто сделал предварительный заказ в этом месяце, но по цене в 250 000 евро будет построено и доставлено только 946 автомобилей, поскольку Lightyear планирует использовать вырученные средства для разработки более доступных моделей электромобилей на солнечной энергии.

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобиль #nio #седан #электромобиль honda electric cars #lightyear 0 #nio et7 #китайский электромобиль
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Снижение цен на Model 3 вызвало такой ажиотаж, что Tesla отменила бесплатный выбор цвета в Китае
Электромобили YO-YO, напечатанные при помощи 3D-принтера появятся в России
Стартап Ionitec планирует увеличить дальность хода EV за счет увеличения КПД батареи на 120%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фильм Аватар 2 может стать кассовой бомбой, которая погубит карьеру Джеймса Кэмерона
70
Биржа FTX обанкротилась — токен FTT рухнул, выводы закрыты, Биткоин отреагировал падением
34
Артиллеристы ВС РФ протестируют экзоскелеты для подноса снарядов
6
5 видеокарт, за которые не будет стыдно – оптимальные игровые GPU по мнению автора Overclockers
9
Российские геймеры выбирают NVIDIA – 5 видеокарт для тех, кто устал играть в ждуна
10
MediaTek представила чипсет Dimensity 9200 c ядром Cortex-X3
4
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD – 5 игровых моделей, которые во всём лучше аналогов NVIDIA
61
В России стартовали продажи удешевлённых версий видеокарт RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти — смотрим цены
25
Астрофизики обнаружили снимки сверхновой, сделанные всего через шесть часов после взрыва
3
Не все видеокарты NVIDIA одинаково хороши – какие модели не стоит брать даже если есть лишние деньги
6
Почему Binance уничтожила биржу FTX – закон джунглей в мире Китов и мелких рыбёшек рынка криптовалют
4
GeForce RTX 4080 протестирована в Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider и ещё паре игр
4
Microsoft выпустило обязательное обновление Windows 11 2H22
3
Китайские инженеры создали первую рабочую систему из дронов-камикадзе, способных объединяться в рой
+
Новые проставки Noctua улучшат акустические и объёмные характеристики всасывающих вентиляторов
3
Ученые MIT совместно с Samsung создали камеру, которая позволяет видеть сквозь стены
2
Особенно популярные смартфоны на Aliexpress в период распродажи
3
ВВС США успешно испытали боевой стелс-беспилотник XQ-58 Valkyrie
11
Геймеры выбирают процессоры AMD – Ryzen 7 5800X/Ryzen 5 5600X стали оптимальными для игровой сборки
4
Cyberpunk 2077 получил поддержку AMD FSR 2.1 на ПК и консолях
8

Популярные статьи

B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
18
Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
27
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
32
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
227
В Иране создали гибрид дрона-камикадзе и реактивной ракеты Saqr-1
16
Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино
20
История NFT пузыря — картинок за миллионы долларов
4
Очень короткий тест игровой клавиатуры Defender Assault GK-350L
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
10
О людях, потерявших половину мозга в детстве, но сохранивших 90% когнитивных способностей
8

Сейчас обсуждают

FelsheR-БАН100520
18:48
Думаешь с тобой кто-то говорить станет. Хозяев зови, петушило бандеровкое!
Италия объявила о прекращении поставок вооружения на Украину
SVG4K
18:46
Эпплбоям тут жиденько сейчас вышло, и не впервые по разным фишкам.
Режим конфиденциальность на iPhone оказался не совсем конфиденциальным
FelsheR-БАН100520
18:45
Это вы еще при Чингисхане не жили.
Италия объявила о прекращении поставок вооружения на Украину
daimos
18:44
Зраада конечно - скоты такие, эльфам денег не дают!
Италия объявила о прекращении поставок вооружения на Украину
Геннадий Художник
18:41
Мне кажется Гитлер переплюнул всех.
Италия объявила о прекращении поставок вооружения на Украину
Культя Шеши
18:41
путлер переплюнул всех маньяков вместе взятых
Италия объявила о прекращении поставок вооружения на Украину
Культя Шеши
18:40
тем лучше для украинцев
Италия объявила о прекращении поставок вооружения на Украину
warmuza
18:40
Це зрада или перемога?
Италия объявила о прекращении поставок вооружения на Украину
Алексей Обухов
18:40
Заметьте, геймеры выбирают райзен а не интел)
Геймеры выбирают процессоры AMD – Ryzen 7 5800X/Ryzen 5 5600X стали оптимальными для игровой сборки
daimos
18:39
Как же вы задрали... Из пальца высосоно, как и с кондерами на третьей.... Опять спецом дефицит?!
Названа очередная гипотеза, касающаяся причин оплавления разъемов RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем