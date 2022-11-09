LG заявляет, что экран представляет собой полноцветный дисплей с разрешением 100 пикселей на дюйм и микро-светодиодной подсветкой.

Первые гибкие дисплеи появились в далеком 1974 году и за это время технология стремительно развивалась. В настоящее время почти все крупные компании начали производить сворачиваемые дисплеи. LG тоже заинтересована в продвижении этой продукции и вчера продемонстрировала свой растягивающийся дисплей, который выглядит очень "необычно", мы как-будто переместились в фантастический фильм, но это правда, теперь это современная реальность.

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Это 12-дюймовый экран, который можно растянуть до 14 дюймов, при этом не "сломав" его.

Конечно, изображение на дисплее скорее всего исказится, если вы это сделаете, но ведь не это самое главное, теперь дисплей может изменить свою форму, а также выдержать прямой удар. Другими словами, это очень пластичный экран, который можно использовать в складных, раскладных или обычных устройствах нового поколения, который способен выдержать удар и падение.

LG сообщила, что инновационный экран представляет собой полноцветный дисплей с разрешением 100 пикселей на дюйм и микро-светодиодной подсветкой. Хотя плотность пикселей по современным стандартам смартфонов и планшетов низкая, она соответствует тому уровню, который можно ожидать от обычного настольного монитора.

По словам компании LG, новая технология растягиваемого дисплея может быть использована для изогнутых экранов, используемых в современной мебели, автомобилях или авиации, или даже в одежде, ювелирных изделиях или других носимых устройствах.

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LG — не первая компания, представившая растягивающийся дисплей. В прошлом году китайский производитель дисплеев Royole продемонстрировал 2,7-дюймовый экран, который можно было растянуть на 130%. Хотя экран LG растягивается только на 120%, это более крупный дисплей, который теоретически можно использовать в более широком спектре устройств.