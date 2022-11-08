Игровое устройство имеет 4,7-дюймовый дисплей, 4 ГБ оперативной памяти и устаревшую версию Android 11.

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Retroid анонсировала новый игровой портативный компьютер примерно через три месяца после выхода Pocket 3. Компания продолжит производить предыдущую версию, но теперь к ней добавится более мощная Pocket 3+. Retroid заверяет, что модель Pocket 3+ намного мощнее, но и стоит конечно же дороже.

Сообщается, что Retroid заменила Unisoc T310 на более мощный Unisoc T618. Для справки: Unisoc T618 имеет два процессорных ядра ARM Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц, а также графический процессор Mali-G52 MC2. Кроме того, Pocket 3+ имеет 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x-1866 и 128 ГБ расширяемой памяти, что является значительным обновлением по сравнению с компонентами Pocket 3. Кроме того, Retroid оснастил Pocket 3+ аккумулятором емкостью 4500 мАч, что на 500 мАч больше, чем у аккумулятора Pocket 3 емкостью 4000 мАч.

К сожалению, Retroid по-прежнему предустанавливать Android 11, а не более новые Android 12 или Android 13. Судя по всему, Pocket 3+ также сохранила дисплей своего предшественника с разрешением 1334 x 750 пикселей и размером 4,7 дюйма. В технических характеристиках указано, что Pocket 3 и Pocket 3+ имеют идентичные разъемы. Следовательно, новая модель имеет аудиоразъем 3,5 мм, порт micro HDMI, устройство чтения карт памяти microSD и порт USB Type-C. Как показано на изображении ниже, игровые портативные устройства будут продаваться в восьми цветовых версиях, а размеры гаджетов составляют 185 x 82 x 24 мм и вес 245 г. Retroid выставила рекомендуемую цену на Pocket 3+ примерно в 149 долларов. Однако на момент написания статьи все цвета были распроданы, придется ждать новых поступлений.

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Pocket 3+ должен обеспечивать значительно лучшую производительность, чем Pocket 3. (Источник изображения: Retroid)