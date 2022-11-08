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Сегодня в интернете появилось еще несколько тестов Nvidia GeForce RTX 4080, всего через день после того, как видеокарта засветилась в Geekbench и Blender. На этот раз можно увидеть, как видеокарта Ada Lovelace показывает себя при разгоне и дает нам лучшее представление о том, как она будет противостоять GeForce RTX 4090 и "красному конкуренту" Radeon RX 7900 XTX. Также подтвердилась информация, что высокопроизводительная видеокарта станет доступна 16 ноября.
Инсайдер @Zed__Wang ранее рассказал о существовании двух вариантов GeForce RTX 4080, что в итоге подтвердилось. Сегодня он опубликовал несколько игровых и синтетических тестов видеокарты. RTX 4080 набрала 28 599 и 14 178 баллов в 3DMark Time Spy и Time Spy Extreme соответственно. Последний результат является ощутимым улучшением по сравнению с предыдущим "прогоном", где она набрала 13 977 баллов. На основе полученных результатов, пользователь на твитере Harukaze5719 нарисовал полезный график, показывающий, какое место занимает GeForce RTX 4080 в общей схеме среди графических процессоров. Разогнанная RTX 4080 примерно на 24-37% медленнее, чем RTX 4090.
Различия между двумя высокопроизводительными видеокартами Ada Lovelace еще менее очевидны в тесте Forza Horizon 5. GeForce RTX 4080 выдавала в среднем 117 кадров в секунду при разрешении 4K, а все настройки были выставлены на максимум. GeForce RTX 4090 в среднем выдавал 137 кадров в секунду при той же конфигурации. Важно отметить, что обе видеокарты работают под управлением разных драйверов, предположительно из-за того, что RTX 4080 еще официально не поддерживается. В тестовой сборке использовался процессоре AMD Ryzen 5 7600X. Несмотря на то, что этот процессор является хорошим решением, новые Zen 4 или Raptor Lake более высокого класса были бы идеальными, поскольку они устраняют любые узкие места со стороны процессора.
Теперь точно известно, что видеокарты Ada Lovelace могут преодолеть барьер в 3,0 ГГц благодаря технологии TSMC N4. GeForce RTX 4090 ранее продемонстрировала эту способность, но для этого потребовалось много электроэнергии. Неожиданно, но GeForce RTX 4080 разогналась достаточно близко ( до 2910 МГц), потребляя при этом всего 320 Вт мощности; именно на то, что рассчитывали инженеры.