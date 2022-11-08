В сети появились новые тесты Nvidia GeForce RTX 4080. Видеокарту удалось разогнать до 2,9 ГГц.

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Сегодня в интернете появилось еще несколько тестов Nvidia GeForce RTX 4080, всего через день после того, как видеокарта засветилась в Geekbench и Blender. На этот раз можно увидеть, как видеокарта Ada Lovelace показывает себя при разгоне и дает нам лучшее представление о том, как она будет противостоять GeForce RTX 4090 и "красному конкуренту" Radeon RX 7900 XTX. Также подтвердилась информация, что высокопроизводительная видеокарта станет доступна 16 ноября.

Инсайдер @Zed__Wang ранее рассказал о существовании двух вариантов GeForce RTX 4080, что в итоге подтвердилось. Сегодня он опубликовал несколько игровых и синтетических тестов видеокарты. RTX 4080 набрала 28 599 и 14 178 баллов в 3DMark Time Spy и Time Spy Extreme соответственно. Последний результат является ощутимым улучшением по сравнению с предыдущим "прогоном", где она набрала 13 977 баллов. На основе полученных результатов, пользователь на твитере Harukaze5719 нарисовал полезный график, показывающий, какое место занимает GeForce RTX 4080 в общей схеме среди графических процессоров. Разогнанная RTX 4080 примерно на 24-37% медленнее, чем RTX 4090.

Тактовые частоты и TDP Nvidia GeForce RTX 4080

Различия между двумя высокопроизводительными видеокартами Ada Lovelace еще менее очевидны в тесте Forza Horizon 5. GeForce RTX 4080 выдавала в среднем 117 кадров в секунду при разрешении 4K, а все настройки были выставлены на максимум. GeForce RTX 4090 в среднем выдавал 137 кадров в секунду при той же конфигурации. Важно отметить, что обе видеокарты работают под управлением разных драйверов, предположительно из-за того, что RTX 4080 еще официально не поддерживается. В тестовой сборке использовался процессоре AMD Ryzen 5 7600X. Несмотря на то, что этот процессор является хорошим решением, новые Zen 4 или Raptor Lake более высокого класса были бы идеальными, поскольку они устраняют любые узкие места со стороны процессора.

Nvidia GeForce RTX 4090 Forza Horizon (изображение из Twitter)

Nvidia GeForce RTX 4080 Forza Horizon (изображение из Twitter)

Теперь точно известно, что видеокарты Ada Lovelace могут преодолеть барьер в 3,0 ГГц благодаря технологии TSMC N4. GeForce RTX 4090 ранее продемонстрировала эту способность, но для этого потребовалось много электроэнергии. Неожиданно, но GeForce RTX 4080 разогналась достаточно близко ( до 2910 МГц), потребляя при этом всего 320 Вт мощности; именно на то, что рассчитывали инженеры.

Nvidia GeForce RTX 4080 3DMark Time Spy Extreme



Nvidia GeForce RTX 4080 3DMark Time Spy

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