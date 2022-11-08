Умные часы K56 Pro продаются на AliExpress. Гаджет можно подключить к своему смартфону через Bluetooth, активировав такие функции, как звонки и уведомления приложений. Время автономной работы составляет до 10 дней

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Умные часы K56 Pro доступны по всему миру в магазине часов EIGIIS на AliExpress. Носимое устройство имеет 1,39-дюймовый HD-дисплей с разрешением 360 x 360 пикселей. В технических характеристиках указано, что пользователь может использовать часы для отслеживания состояния здоровья с помощью датчиков для контроля частоты сердечных сокращений, кровяного давления и уровня кислорода в крови; точность этих датчиков пока не проверена.

Пользователь может регистрировать свои физические упражнения в 20 спортивных режимах и просматривать данные о своем здоровье в прилагаемом приложении для смартфона. Кроме того, можно подключить гаджет к своему смартфону под управлением Android 4.4 или iOS 8.0 и выше по Bluetooth 5.0, чтобы активировать такие функции, как звонки и уведомления приложений. Гаджет имеет дополнительные функции: прогноз погоды, напоминания о сидячем образе жизни и функцию "Найти мой телефон".

Гаджет имеет аккумулятор емкостью 400 мАч, который по утверждению компании, обеспечивает до десяти дней работы при обычном использовании, пять дней при интенсивном использовании или 30 дней в режиме ожидания; полная зарядка занимает около двух часов. Гаджет имеет класс водонепроницаемости IP67 и поставляется в черном, зеленом или желтом цвете с соответствующим силиконовым ремешком. В настоящее время все желающие могут купить умные часы EIGIIS K56 Pro на AliExpress за 2 484,84 рублей, а рекомендуемая производителем розничная цена носимого устройства составляет 8 568,29 рублей, но это всего лишь маркетинговый ход.

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Умные часы K56 Pro имеют функции Bluetooth, такие как вызовы и уведомления приложений. (Источник изображения: EIGIIS)