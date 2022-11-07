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FFmpeg добавила поддержку кодировщика NVIDIA NVENC AV1, превосходящего HEVC на 100%
Это отличная новость для стримеров, блогеров и обычных пользователей OBS.
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NVIDIA недавно представила NVENC 8-го поколения (аппаратный многопоточный кодировщик), который теперь имеет поддержку формата AV1 с Ada Lovelace. AV1 предлагает существенное повышение качества и скорости кодирования по сравнению с традиционными HEVC и H.264. Сегодня стало известно, что теперь FFmpeg (бесплатный инструмент для обработки видео с открытым исходным кодом) также добавил поддержку аппаратного кодировщика AV1 от NVIDIA. 

AV1 спешит на помощь

OBS Studio также начала поддерживать кодировку AV1 на графических процессорах NVIDIA RTX 4000. Это была важная новость для стримеров, потому что AV1 предлагает более высокое качество, чем его конкуренты, при более низком битрейте. По данным NVIDIA, кодирование AV1 может обеспечить на 40 % большую эффективность, чем H.264, то есть при том же битрейте, пользователь может ожидать на 40 % более высокое качество. 

Поддержка FFmpeg для кодирования AV1

Разработчики сообщили, что AV1 превосходит HEVC, предлагая почти на 100% более высокую скорость кодирования.

Эксперты сообщили, что в некоторых сценариях качество остается на одном уровне, но с меньшими артефактами. При более высоких битрейтах разница в качестве становится минимальной, хотя при более низких битрейтах AV1 показывает наилучшую производительность. В качестве примера смотрите следующее видео от NVIDIA.


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Следует отметить, что большинство популярных потоковых веб-сайтов в настоящее время не поддерживают AV1. К тому времени, когда большинство графических процессоров будут поддерживать этот формат, возможно, такие сайты, как Twitch и YouTube, рассмотрят возможность включения AV1 в качестве опции. В настоящее время пользователи могут записывать и кодировать видео в этом формате и самое приятное то, что поддержка со временем будет только увеличиваться.

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#nvidia #ffmpeg #hevc #nvidia nvenc av1 #кодировщик
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