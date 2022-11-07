Ryzen 5 7600 набрал 259,72 GOPS в арифметическом тесте процессора и 1084,75 Mpix/s в мультимедийном тесте процессора.

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Недавно стало известно, что AMD выпустит аналог процессора Ryzen 5 7600X. Об этом сообщил известный инсайдер TUM_APISAK. Он утверждает, что процессор будет иметь название - Ryzen 5 7600 (производитель просто убрал "X"). Это второй не-X вариант, который мы видим после Ryzen 7 7700. И сегодня на сайте SiSoftware появилось 2 теста, демонстрирующих производительность Ryzen 5 7600.

Испытательный стенд

Прежде чем мы начнем, отметим, что SiSoftware — это не "типичный" инструмент для тестирования производительности. Показатели, которые вы увидите ниже, могут не отражать точную производительность на момент выпуска процессора. Грубо говоря, появившиеся показатели производительности могут измениться через несколько месяцев, когда будет официальный выпуск процессора. На сайте SiSoftware указано, что Ryzen 5 7600 работал на частоте 3,79 ГГц на операционной системе Windows.

Производительность

Ryzen 5 7600 набрал 259,72 GOPS в арифметическом тесте процессора и 1084,75 Mpix/s в мультимедийном тесте процессора.

Производительность Ryzen 5 7600 в SiSoftware

Чтобы наглядно сравнить эти показатели с другими процессорами, вот несколько диаграмм, показывающих, где находится Ryzen 5 7600. Этот процессор отстает от Ryzen 5 7600X, но ненамного. Новый процессор показал значительное улучшение производительности по сравнению с Ryzen 5 5600X .

Арифметика процессораВ мультимедийном тесте процессор 7600 оказался немного медленнее, чем i5-12600K на базе Alder Lake. Учитывая полученные результаты, можно сказать, что это действительно интересный процессор и окончательный вердикт будет сделан на основе его цены.

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Ожидается, что будущий процессор Ryzen 5 7600 обеспечит высокую производительность по низкой цене. Также сообщается, что 7600 будет иметь 6 ядер и 12 потоков. TDP составит 65 Вт. Это может быть первый процессор стоимостью менее 300 долларов из линейки AMD Ryzen 7000.