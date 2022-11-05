Разработчики, работающие над игрой Diablo 4, рассказали, что она призвана привлекать внимание игроков на тысячи часов.

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Разработчики Blizzard Entertainment, работающие над Diablo 4, дали интервью IGN. Беседа была посвящена проводимым в данный момент закрытым тестам, но содержала и кое-какую интересную информацию о самой игре.

Самые важные детали, упомянутые в интервью:

Diablo 4 предназначена для того, чтобы подарить тысячи часов удовольствия.

Чтобы достичь этого, крайне важно было разработать соответствующий "эндшпиль".

Игровая кампания для нас очень важна, но Blizzard хочет избежать ситуации, при которой после ее прохождения, игроков не ждет ничего интересного. Вместо этого ожидается, что после завершения основной истории, игроки получат массу занятий, которые можно будет сделать в игровом мире.

Конец основной кампании станет моментом, когда Diablo 4 превратится в игровой сервис, который должен время от времени предлагать геймерам новые "аттракционы".

Разработчики также отметили, что такой подход естественен, но эффективная реализация модели игрового сервиса непроста, так как требует быстрого темпа работы. У самой Blizzard с этим были проблемы в Diablo Immortal, темпы разработки которой поначалу считались слишком медленными для многих игроков, хотя в последнее время ситуация улучшилась. Поэтому перед разработчиками Diablo IV стоит непростая задача и фанатам интересно, смогут ли они ее выполнить.

Некоторые проблемы уже появились в закрытой бете. Геймерам, особенно тем, кто предпочитает играть в одиночку, не нравятся повседневные занятия, потому что они чувствуют, что такое решение вынуждает их играть каждый день.

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Для справки: запуск открытого бета-тестирования Diablo 4 запланирован на начало следующего года. Игра нацелена на ПК, а также на Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S и PlayStation 5.