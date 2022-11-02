Это небольшой ретро-гаджет на батарейках, который позволяет воспроизводить виниловую пластинку.

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1980-е были эпохой, когда популярные песни начали звучать в парках и на природе, во многом благодаря появлению Sony Walkman и кассетных лент. В те времена также появился необычный переносной проигрыватель под названием Sound Burger от компании Audio Technica. Выпустили его в 1980 году, этот необычный гаджет даже для нынешних времен, представлял собой проигрыватель виниловых пластинок, который можно было брать в руки и носить с собой.

Проигрыватель так и не стал таким популярным, как Walkman от Sony, поскольку он не был таким универсальным. Но Sound Burger нашёл фанатов и стал культовой классикой. В этом году Audio Technica празднует 60-летие компании и решила возродить свой Sound Burger, но немного в улучшенном варианте.

Новый портативный проигрыватель Sound Burger AT-SB2022 во многих отношениях почти идентичен модели AT727 1980 года. Это небольшой гаджет на батарейках, который позволяет проигрывать виниловую пластинку. В проигрывателе есть всем известный тонарм, который выдвигается наружу, потом пользователь опускает иглу на виниловую пластинку и воспроизводит музыку. Устройство поддерживает скорость вращения 33 и 45 оборотов в минуту.

Что нового, так это то, что обновленная модель имеет аккумуляторную батарею, обеспечивающую до 12 часов воспроизведения, порт USB Type-C для зарядки и поддержку Bluetooth 5.2, позволяющую подключить беспроводную колонку.

Также имеется 3,5-мм аудиоразъем, который можно использовать для подключения наушников, а также Audio Technica поставляет в комплекте адаптер RCA, который можно использовать для подключения динамиков или другого аудиооборудования.

Audio Technica также обновила моторчик нового Sound Burger, который должен обеспечить более надежное воспроизведение без необходимости тонкой настройки. Помимо этого в новой модели используется стилус Audio Technica ATN3600L, а это означает, что если он изнашивается, найти замену будет относительно легко (обычно они продаются менее чем за 25 долларов).

Тем не менее, Sound Burger — очень нишевое устройство. Хотя популярность винила за последние несколько лет возросла, остается вопрос, захотят ли люди, интересующиеся аналоговыми свойствами винила, транслировать ее на переносной динамик по Bluetooth. К тому же его будет очень трудно использовать во время прогулки или поездки на автобусе, зная хрупкость виниловых пластинок, его нужно устанавливать на ровную, устойчивую поверхность для прослушивания музыки. Иначе это приведет в лучшем случае к пропускам и царапинам, а в худшем — к повреждению записи.

Поэтому неудивительно, что AT-SB2022 позиционируется как устройство ограниченной серии. Audio Technica планирует произвести и продать всего 7000 единиц.

Новый Sound Burger доступен для предварительного заказа в Audio Technica за 199 долларов и ожидается, что он поступит в продажу в конце этого месяца.

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