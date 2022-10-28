BanklessTimes сообщило, что американские криптоинвесторы потеряли в общей сложности более 1 миллиарда долларов из-за мошеннических и фишинговых сайтов.

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Google известна жестким надзором за потенциально опасными крипто-сайтами, но огромное количество таких сайтов до сих пор находятся в поиске и мошенники ежедневно обманывают людей с помощью финансовых махинаций. Такое обвинение против Google было выдвинуто Чанпэном Чжао, генеральным директором американской криптобиржи Binance. По словам Чжао, фишинговые сайты, помеченные как реклама, все равно появились в поиске Google, когда он на этой неделе попробовал найти веб-сайт CoinMarketCap.

45-летний криптомагнат поделился скриншотом своего поиска в Google и написал, что его команда пытается связаться с Google, чтобы сообщить о проблеме.

Google отображает фишинговые сайты, когда пользователи ищут CoinMarketCap.

CoinMarketCap — это агрегатор криптографических данных, который был приобретен Binance еще в 2020 году. Веб-сайт отслеживает движение криптоактивов в режиме реального времени, сохраняя при этом записи и историю каждого актива.

По словам Чжао, поскольку значительная часть мирового криптосообщества обращается к сайту CoinMarketCap, когда собирается принять решение, связанное с инвестициями, важно, чтобы Google блокировал незаконные мошеннические сайты, которые появляются при поиске CoinMarketCap.

Американские криптоинвесторы потеряли в общей сложности более 1 миллиарда долларов из-за мошеннических и фишинговых сайтов.

В последнее время эта проблема становится глобальной и сообщения о фишинговых мошенничествах, нацеленных на ничего не подозревающих криптоинвесторов, начали появляться в заголовках газет. В недавнем отчете BanklessTimes утверждалось, что американские криптоинвесторы потеряли в общей сложности более 1 миллиарда долларов из-за мошеннических и фишинговых сайтов.

Представители компании Google сообщили, что они прилагают все усилия для того, чтобы люди не становились жертвами хакеров и мошенников, которые распространились в криптосфере. В прошлом году Google Play удалил восемь фейковых криптовалютных приложений после того, как было обнаружено, что они являются мошенническими.

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Фактически, в июле этого года Apple и Google получили письма от американских законодателей с просьбой предоставить подробную информацию о приложениях, связанных с криптовалютой, которые доступны в App Store и Play Store соответственно. В этих письмах сенатор Шеррод Браун, председатель банковского комитета Сената, также попросил компании предоставить информацию о том, как они борются с потенциально опасными приложениями, которые могут способствовать мошенничеству с криптовалютой.