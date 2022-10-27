В последние годы все большее число производителей смартфонов предлагают запасные части, инструменты и руководства, которые позволяют ремонтировать сломанное устройство в домашних условиях, но у большинства людей нету времени на это и они относят свои смартфоны в сервисный центр.
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Компания Samsung пошла своим путем и выпустила обновление программного обеспечения, которое позволит своим клиентам не беспокоиться о том, что мастер по ремонту сможет увидеть личные фотографии, контакты или другую конфиденциальную информацию.
Новая функция называется "Maintenance Mode" (Режим технического обслуживания) и она позволяет быстро создать вторую учетную запись пользователя на устройстве перед передачей телефона в сервисный центр.
Вот всё, что нужно сделать пользователю смартфона:
- Открыть «Настройки»
- Перейти к разделу «Обслуживание устройства».
- Включить режим « Maintenance Mode» (Режим технического обслуживания).
- Перезагрузите устройство.
Как только это будет сделано, пользователь может быть спокоен, мастер по ремонту сможет использовать телефон для диагностики и тестирования, но не сможет получить доступ к фотографиям, документам, сообщениям, контактам или установленным приложениям из личной учетной записи.
И когда мастер по ремонту вернет телефон, любые данные или созданные им учетные записи будут удалены, как только пользователь выйдет из режима обслуживания и войдет в свою учетную запись, а также все установленные им приложения будут удалены.
Конечно, все это зависит от того, находится ли устройство в таком состоянии, чтобы проделать все эти действия и можно было включить режим обслуживания. Если телефон не включается или дисплей вообще не работает, можно сказать, что вам не повезло.
Samsung заявляет, что этим летом провела пробную версию режима технического обслуживания в Южной Корее, а затем в сентябре запустила эту функцию в Китае. Обновление начнет распространяться по всему миру сегодня, начиная с телефонов Samsung Galaxy S22 с One UI 5, но Samsung планирует расширить поддержку режима обслуживания на дополнительные устройства в течение следующего года.