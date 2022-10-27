Новая функция начнет распространяться по всему миру сегодня, начиная с телефонов Samsung Galaxy S22 с One UI 5, но Samsung планирует расширить поддержку режима обслуживания на дополнительные устройства в течение следующего года.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

В последние годы все большее число производителей смартфонов предлагают запасные части, инструменты и руководства, которые позволяют ремонтировать сломанное устройство в домашних условиях, но у большинства людей нету времени на это и они относят свои смартфоны в сервисный центр.

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Компания Samsung пошла своим путем и выпустила обновление программного обеспечения, которое позволит своим клиентам не беспокоиться о том, что мастер по ремонту сможет увидеть личные фотографии, контакты или другую конфиденциальную информацию.

Новая функция называется "Maintenance Mode" (Режим технического обслуживания) и она позволяет быстро создать вторую учетную запись пользователя на устройстве перед передачей телефона в сервисный центр.

Вот всё, что нужно сделать пользователю смартфона:

Открыть «Настройки»

Перейти к разделу «Обслуживание устройства».

Включить режим « Maintenance Mode» (Режим технического обслуживания).

Перезагрузите устройство.

Как только это будет сделано, пользователь может быть спокоен, мастер по ремонту сможет использовать телефон для диагностики и тестирования, но не сможет получить доступ к фотографиям, документам, сообщениям, контактам или установленным приложениям из личной учетной записи.

И когда мастер по ремонту вернет телефон, любые данные или созданные им учетные записи будут удалены, как только пользователь выйдет из режима обслуживания и войдет в свою учетную запись, а также все установленные им приложения будут удалены.

Конечно, все это зависит от того, находится ли устройство в таком состоянии, чтобы проделать все эти действия и можно было включить режим обслуживания. Если телефон не включается или дисплей вообще не работает, можно сказать, что вам не повезло.

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Samsung заявляет, что этим летом провела пробную версию режима технического обслуживания в Южной Корее, а затем в сентябре запустила эту функцию в Китае. Обновление начнет распространяться по всему миру сегодня, начиная с телефонов Samsung Galaxy S22 с One UI 5, но Samsung планирует расширить поддержку режима обслуживания на дополнительные устройства в течение следующего года.