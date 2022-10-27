На этой неделе продавцы Tesla в Китае оставались до 2 часов ночи, чтобы обработать все заказы на Model 3 и Model Y, которые хлынули на авторынок после того, как Tesla снизила цены на электромобили.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Снижение цен на Tesla Model 3 и Model Y в начале этой недели вызвало настоящий бум продаж в Китае. Сообщается, что некоторые продавцы работали до рассвета, чтобы успеть обработать все заказы, которые были получены после того, как Tesla снизила цены примерно на 10%.

Компания снизила цены на Model 3 и Model Y в Китае до суммы, эквивалентной примерно 5000 долларов США. Tesla смогла снизить стоимость электромобилей, потому что ее гигафабрика в Шанхае начала производить автомобили в рекордных количествах после модернизации завода и ослабления ограничений из-за пандемии.

Помимо прямого снижения цен, Tesla также добавила другие бонусы, начиная от субсидированной страховки, доступной прямо в автомагазине и заканчивая бесплатной доступностью серебристого цвета, который до сих пор стоил дополнительно 1100 долларов. Прошло несколько дней и Tesla отменила один из бонусов для покупателей - бесплатную покраску, в то время как остальные остались нетронутыми, чтобы нынешний ажиотаж не сбавил обороты.

Китай является самым конкурентоспособным рынком электромобилей в мире, поскольку правительство уже десять лет уделяет приоритетное внимание и субсидирует производство электромобилей и аккумуляторов. Там Tesla столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны таких компаний, как BYD, NIO, XPeng и многих других, которые часто предлагают более качественные и дешевые электромобили.

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Некоторые местные производители электромобилей также начали снижать свои цены после снижения спроса и устранения "узких мест" в цепочке поставок, так что Tesla не одинока в этом начинании. В конце концов, Илон Маск сказал, что если условия на рынке и в цепочке поставок улучшатся, Tesla со временем скорректирует свои «завышенные» цены и похоже, что компания выполняет это обещание, по крайней мере в Китае.