Тонкие модели Schenker Vision 16 оснащены самым легким в мире корпусом из магниевого сплава AZ91D весом 1,45–1,6 кг. 16-дюймовые ультрабуки на базе процессора Intel Core i7-12700H оснащены экранами с разрешением 2560 x 1600, графическим процессором RTX 3080 dGPU и интерфейсом Thunderbolt 4.

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Компания Schenker расширяет линейку ноутбуков Vision, новыми 16-дюймовыми ультрабуками, которые рекламируются как самые легкие в мире в своем классе производительности. Основные характеристики новых моделей Vision 16 и Vision 16 Pro включают дисплей с разрешением 16:10, процессоры Alder Lake-H, тонкий корпус из магниевого сплава, мощные графические процессоры и надежный выбор портов.

Обе модели оснащены IPS-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 и соотношением сторон 16:10, яркостью 350 нит и цветовой гаммой sRGB 99%, но максимальная частота обновления для модели Vision 16 установлена на 90 Гц, а вариант Pro — на 240 Гц. (оба ноутбука имеют дополнительный режим энергосбережения 60 Гц).

Несмотря на небольшую разницу в весе из-за разных систем охлаждения и вариантов графического процессора, Vision 16 и Vision 16 Pro основаны на одном и том же корпусе, изготовленном из магниевого сплава AZ91D (который также используется в Tuxedo InfinityBook Pro 16), размеры которого составляют 354 x 245 x 17,1 мм. Оба ноутбука оснащены процессором Intel Core i7-12700H с жидким металлическим охлаждением. Vision 16 весит всего 1,45 кг (без графического процессора), тогда как версия Pro весит 1,6 кг.

Ультратонкие ноутбуки Schenker.

Что касается доступных вариантов графического процессора, модель Vision 16 может быть сконфигурирована с dGPU или с RTX 3050 Ti, которая работает на мощности до 65 Вт (50 Вт TGP плюс 15 Вт Dynamic Boost 2.0). Что касается версии Pro, то он предлагает больше вариантов GPU, таких как RTX 3060, 3070 Ti и 3080 с 16 ГБ памяти GDDR6. Благодаря тонкому корпусу эти опции оптимизированы по эффективности благодаря TGP до 95 Вт каждый (70 Вт TGP плюс 25 Вт Dynamic Boost 2.0).

Максимальный поддерживаемый объем ОЗУ установлен на уровне 64 ГБ, при этом версия Pro поддерживает спецификации DDR5-4800, а непрофессиональная — DDR4-3200. Для хранения данных ноутбук поставляется с 2 слотами M.2, каждый из которых подключен к 4 линиям PCIe 4.0.

На ультрабуках доступны следующие разъемы: Thunderbolt 4 с функцией зарядки и режимом DP, а также 2 разъема USB-A 3.1 Gen 1, стандартный аудиоразъем, полноразмерное устройство чтения карт SD и возможность подключения Wi-Fi 6. Версия Pro также имеет видеовыход HDMI 2.1, а обычная версия имеет разъем HDMI 2.0. Также на обоих ноутбуках доступны стандартные функции, такие как веб-камера с разрешением 1080p и полноразмерная клавиатура с белой подсветкой. Емкость аккумулятора рассчитана на 80 Втч.

Базовая конфигурация Vision 16 Pro теперь доступна на сайте bestware.com за 1899 евро, она включает в себя RTX 3060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и твердотельный накопитель Samsung 980 емкостью 500 ГБ. Непрофессиональная версия поставляется с Intel Xe iGPU, 8 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 за 1549 евро, но может быть обновлена с помощью RTX 3050 Ti за 182 евро.

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