Еще не анонсированный чип Intel Raptor Lake-H Core i9-13900HK появился в Geekbench. Результаты тестов в Geekbench 5.4 процессора Core i9-13900HK показывают, что процессор значительно мощнее, чем AMD Ryzen 9 6900HX, а также показал незначительный прирост одноядерной производительности по сравнению с Core i9-12900HK.

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Несколько дней назад появилась информация, что Intel готовит четыре мобильных процессора Raptor Lake-H и планирует выпустить новые процессоры к концу года. Были перечислены следующие чипы: Core i9-13900HK, Core i7-13700H, Core i7-13620H и Core i5-13420H. Из этих четырех процессоров, Core i9-13900HK и Core i7-13700H ранее уже появлялись в Geekbench, что дает нам хорошее представление о возможной производительности процессоров.

И вот Core i9-13900HK снова "засветился" в Geekbench, в результате чего были получены достоверные результаты одноядерных и многоядерных тестов с 1780 и 12148 баллами соответственно. Информация поступала от инсайдера BenchLeaks. Интересно, что ЦП использовался на той же системе Samsung 960XFH, что и в предыдущий раз, но частота увеличилась почти на 1100 МГц и процессор показал результат в 5,2 ГГц.

Любопытно, что несмотря на значительное увеличение тактовой частоты, показатель одноядерности Core i9-13900HK снизился на 2%. С другой стороны, многоядерный результат увеличился на 3%. Разумно предположить, что эти незначительные отклонения в результатах тестов могут быть связаны с другими факторами, такими как скорость памяти и т. д.

Core i9-13900HK против Core i9-12900HK

Если сравнить результаты тестов в Geekbench 5.4 процессора Core i9-13900HK с Alder Lake Core i9-12900HK, мы видим, что чип Raptor Lake в среднем на 7% быстрее в одноядерных тестах. Разница в многоядерности между двумя процессорами практически отсутствует, а процессор 13-го поколения немного превосходит процессор 12-го поколения на 2%. Эти сравнения основаны на результатах тестов Core i9-12900HK.

Core i9-13900HK против Ryzen 9 6900HX

Core i9-13900HK работает значительно лучше по сравнению с флагманским мобильным чипом AMD Ryzen 9 6900HX. Мобильный флагман от компании Intel в среднем на 13% быстрее в одноядерных тестах и на 22% в многоядерных тестах Geekbench 5.4, чем процессор AMD.

Поскольку Core i9-13900HK ещё официально не представлен, отнеситесь к результатам Geekbench с некоторой осторожностью. Окончательная производительность процессора может быть выше/ниже, чем показано здесь.

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