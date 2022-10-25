AMD планирует выпустить улучшенную версию Radeon RX 7900 XT под названием Radeon RX 7900 XTX. Она будет оснащена 24 ГБ видеопамяти GDDR6 на 384-битной шине и графическим процессором Navi 31.

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В предыдущем отчете компании AMD говорилось, что Radeon RX 7900 XT не будет лучшей видеокартой на архитектуре RDNA 3 и будет поставляться с 20 ГБ видеопамяти. Многие аналитики считали, что флагманское место предположительно зарезервировано для будущей Radeon RX 7950 XT. И вот сегодня появилась новая информация о том, что главным "произведением" AMD станет Radeon RX 7900 XTX. Китайский ресурс Benchlife узнал из своих источников, что высокопроизводительная видеокарта "Красной команды" будет иметь 24 ГБ видеопамяти GDDR6 на 384-битной шине.

Инсайдер заявил, что только Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX будут использовать флагманский графический процессор AMD Navi 31. Radeon RX 7800 XT будет "переведен" на графический процессор Navi 32, в отличие от своего предшественника Radeon RX 6800 XT, который использовал графический процессор Navi 21 XT. Kepler_L2 добавил, что AMD планирует в будущем выпустить вариант Radeon RX 7900 с 3D-кэшем и тем же количеством WGP (процессоров рабочей группы), что и у базовой модели, но вдвое большим объемом кэша. Она может быть выпущена как Radeon RX 7950 XT или Radeon RX 7900 XTX.

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Если слухи о Radeon RX 7900 XTX верны, у "Красной команды" наконец-то появится шанс составить реальную конкуренцию для Nvidia в этом поколении. Она даже сможет конкурировать с GeForce RTX 4090 Ti, которая должна быть выпущена в следующем году. Будет интересно посмотреть, сколько энергии потребляет Radeon RX 7900 XTX, но она почти наверняка будет ниже, чем у ее прямого конкурента Ada Lovelace. Кроме того, AMD также может выиграть ценовую войну в этом поколении из-за относительно низких производственных затрат на видеокарты RDNA 3.