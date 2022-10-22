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Microsoft выпустила аналог CCleaner под названием PC Manager — средство оптимизации Windows
Microsoft PC Manager - это бета-версия программы для чистки и оптимизации системы Windows.
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Microsoft выпустила общедоступную бета-версию утилиты для Windows под названием «PC Manager», которая поможет пользователю освободить место на диске, выбрать какие приложения запускать при загрузке компьютера, а также предлагает некоторые базовые функции безопасности, включая сканирование на вирусы.

Программа также имеет «Performance booster» (ускоритель производительности), который в основном освобождает оперативную память, но эту функцию сейчас делает автоматически сама Windows 11, но для "успокоения" некоторых пользователей, разработчики добавили её в свою программу и наверно для рекламы продукта.

Microsoft PC Manager теперь доступен для бесплатной загрузки с сайта Microsoft, но есть одно "маленькое" ограничение - сейчас его можно загрузить только со страницы на китайском языке. К счастью, после установки, само приложение будет работать на английском языке.

Согласно системным требованиям, PC Manager поддерживает Windows 10 (сборка 1809) и более поздние версии, а это означает, что он должен работать на большинстве ПК под управлением Windows 10 или 11.

По большей части PC Manager занимает ту же нишу, что и сторонние приложения, такие как CCleaner, хотя я полагаю, что некоторым людям будет спокойнее разрешить официальному приложению Microsoft сканировать их ПК с Windows, чем предоставлять стороннему инструменту такой же доступ.

Функции управления данными выглядят довольно прилично, предоставляя вам быстрый доступ к функциям, которые помогут вам найти и удалить большие файлы или приложения, занимающие много места на диске. Есть также ярлыки, которые "отправят" пользователя к встроенным в Windows настройкам Storage Sense, который позволит пользователю создать настройки для автоматической очистки временных файлов.

Функция автозапуска приложений также полезна, помогая найти приложения, которые запускаются автоматически при включении компьютера и позволяет отключить их, чтобы освободить ресурсы. Это поможет более быстрее запускать систему и снизить нагрузку на ресурсы операционной системы, если редко используемое приложение пытается работать в фоновом режиме.

А также есть функция управления процессами, которая представляет собой упрощенную версию диспетчера задач Windows, она дает возможность пользователю "убивать" запущенные приложения и процессы, которые больше не нужны, но первые обзорщики этой программы обнаружили, что она плохо справляется с обнаружением запущенных процессов на компьютере. Но имейте в виду, что это программное обеспечение все еще находится в стадии бета-тестирования.

Функции безопасности включают параметр «Browser protection» (защита браузера), который должен блокировать вредоносные страницы, но опять же в бета-версии эта функция работает очень плохо. А также есть антивирусный сканер, который замедлил тестируемый компьютер до минимума, когда обзорщики попытались запустить углубленное сканирование.

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Если вам захотелось протестировать PC Manager, то скачать программу можно на официальном сайте Microsoft.

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