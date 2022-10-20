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Thunderbolt следующего поколения будет поддерживать скорость до 80 Гбит/с
Thunderbolt следующего поколения будет обеспечивать такую же скорость, как и USB4 v2.
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Компания Intel сообщила, что следующее поколение технологии Thunderbolt обеспечит двунаправленную передачу данных со скоростью до 80 Гбит/с, что в два раза превышает скорость Thunderbolt 4. А для видеоприложений Thunderbolt будет поддерживать спецификацию DisplayPort 2.1 и скорость передачи данных в одну сторону до 120 Гбит/с.

Если размещенная информация покажется вам знакомой, то это потому, что USB Promotor Group недавно представила спецификацию USB4 v2 с аналогичными возможностями. Но есть по крайней мере одна веская причина, с нетерпением ждать следующего поколения Thunderbolt.

Новый стандарт USB4 v2 позволяет производителям устройств предлагать порты, кабели и другие устройства с поддержкой DisplayPort 2.1, которые обеспечат двунаправленную передачу данных со скоростью 80 Гбит/с и однонаправленный видеовыход со скоростью 120 Гбит/с. Но далеко не всё оборудование может обеспечить заявленную скорость.

Таким образом, стоит ожидать, что некоторые устройства USB4 следующего поколения будут работать на более медленных скоростях.


Помимо этого, Intel заявляет, что каждое устройство, сертифицированное в соответствии со спецификацией Thunderbolt следующего поколения , будет поддерживать все эти функции. Таким образом, у всех нас будет два варианта, если вы покупаете устройства и аксессуары, которые полностью используют все преимущества USB4 v2: нужно искать логотип Thunderbolt или очень внимательно изучить логотип USB (производителей устройств будут заставлять, что они размещали новые логотипы).

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Intel сообщила, что объявит о брендинге своей технологии Thunderbolt следующего поколения, а также предоставит дополнительную информацию о ее возможностях в 2023 году.

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#intel #thunderbolt #usb4 #usb4 v2
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