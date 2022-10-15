Они характеризуются небольшим размером, современными процессорами, большой оперативной памятью, отличной совместимостью и многочисленными разъемами.

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Компания Shuttle обновила свою серию миниатюрных компьютеров, выпустив модели XPC Slim DH610 и XPC Slim DH610S, оснащенные чипсетом LGA 1700. Таким образом, у Shuttle теперь есть на выбор мини-пк, начиная от бюджетных моделей Pentium Gold и заканчивая мощными версиями Core i9 с TDP 65 Вт. По сути, XPC Slim DH610 и XPC Slim DH610S очень похожие устройства, хотя и с некоторыми отличиями в дизайне и количестве разъемов.





Первое отличие в том, что XPC Slim DH610 имеет два разъема RS-232, чего нет в XPC Slim DH610S. Кроме того, Shuttle оснастил XPC Slim DH610 двумя портами Ethernet, один из которых соответствует стандарту 2,5 Гбит. Модель XPC Slim DH610S предлагает одно соединение Gigabit Ethernet и может выводить изображение только на два внешних монитора. А другая модель XPC Slim DH610 в этом плане немного лучше и выводит изображение на три внешних монитора одновременно.





Оба устройства имеют размеры 19 x 16,5 x 4,3 см, а также два слота S0DIMM для оперативной памяти объемом до 64 ГБ. Shuttle разместила на обоих устройствах слот M.2-2280, который подходит для накопителей NVMe SDD с интерфейсом PCIe 3.0 x4, а в слот M.2-2230 можно интегрировать, например, карты WLAN. Кроме того, Shuttle оснаcтила обе модели множеством других портов, включая DisplayPort, HDMI 2.0 и USB 3.2 Gen 1 Type-A. Все модели серии DH 600 оснащены эффективным охлаждением с помощью тепловых трубок с двумя регулируемыми вентиляторами. Это охлаждающее решение эффективно при любом положении использования. В комплектацию входит крепление VESA для настенного монтажа и для различных поверхностей.

Хотя Shuttle официально не подтвердила рекомендованную цену на свои мини-пк, некоторые розничные продавцы уже продают XPC Slim DH610S по цене от 281 евро, а XPC Slim DH610 — по 307 евро.

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