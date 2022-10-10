В немалой степени благодаря последнему законодательству ЕС, которое требует от производителей устройств принять USB-C в качестве стандарта. Apple может перевести всю линейку продуктов с портом Lightning на USB-C к 2024 году.

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Было бы преуменьшением сказать, что разъем и зарядное устройство Lightning на устройствах Apple немного задержались. По общему мнению, Apple следовало отказаться от устаревшего разъема ещё несколько лет назад, поскольку мобильная отрасль коллективно переходила на USB-C. Но несмотря на то, что слухов об устройствах iPhone 14 с портом USB-C было много, Apple в конечном итоге решила все таки оставить разъем Lightning в своих последних смартфонах. Но есть хорошая новость для фанатов техники Apple, Купертино может наконец оснастить iPhone 15 2023 года разъемом USB-C.

Информация поступила к нам благодаря известному инсайдеру Марку Гурману, который теперь утверждает, что Купертино почти наверняка будет использовать разъем USB-C в будущем iPhone. Скорее всего в iPhone 15 Ultra в 2023 году в соответствии с требованиями Евросоюза, это на целый год раньше крайнего срока. Аналитик также сообщил, что будущий iPad 10 также будет оснащен разъемом USB-C в этом году и только аксессуары серий АirРоds Рrо и Маgiс останутся единственными устройствами Аррlе без USВ-С.

Гурман заверяет, что Apple переведет весь свой ассортимент продукции на USB-C, как только следующее поколение AirPods, включая новые AirPods Max, также получат обновление USB-C. Но мобильные устройства Apple с интерфейсом USB-C могут просуществовать недолго, поскольку аналитик считает, что Купертино хочет сделать свои гаджеты полностью беспроводными, и мы можем увидеть возвращение AirPower 2017 года в той или иной форме.

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Короче говоря, эра Lightning похоже наконец-то подходит к концу и от этого выиграют все.