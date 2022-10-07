Новейшие модели Swift Edge, ориентированные на бизнес, оснащены сверхтонким магниево-алюминиевым корпусом с профилем 12,95 мм и весом 1,17 кг, что делает их самыми тонкими и легкими 16-дюймовыми ноутбуками в мире с 4K OLED-экранами.

реклама

Acer добавила ультратонкие ноутбуки в свою линейку Swift, а именно модели Swift Edge на базе AMD Ryzen Pro 6000. Согласно последнему отчету компании Acer, новые ноутбуки Swift Edge являются самыми легкими 16-дюймовыми моделями в мире, которые поставляются в ультратонком корпусе из магния и алюминия с профилем 12,95 мм и весом 1,17 кг. Кроме того, Swift Edge предлагает великолепную визуальную картинку благодаря OLED-дисплею 16:10 4K (3840 x 2400) со 100% цветовой гаммой DCI-P3 и пиковой яркостью 500 нит с поддержкой HDR.

Процессоры Ryzen Pro 6000 были выбраны из-за их многоуровневой безопасности. Бизнес-версии будут поставляться с процессорами Ryzen 5 Pro 6650U и Ryzen 7 Pro 6850U, а непрофессиональные версии с процессорами Ryzen 5 6600U и Ryzen 7 6800U. В тонкие ноутбуки можно будет разместить до 32 ГБ LPDDR5, а для хранения данных будут использовать NVMe до 1 ТБ. Дополнительную безопасность обеспечивают встроенный процессор безопасности Microsoft Pluton, а также сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания и веб-камера с ИК-подсветкой 1080p.

Учитывая тонкий профиль, Sift Edge не имеет разъемов GbE, но обеспечивает быстрое подключение по Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.2. Выбор портов включает два USB-C 3.2 Gen 2, два USB-A 3.2 Gen 1, видеовыход HDMI 2.1 и разъем для наушников. Обратите внимание, что на странице продукта упоминается USB4 вместо USB-C 3.2, поэтому он может быть предусмотрен в более дорогих версиях. Емкость батареи не уточняется, но ее должно хватить на 7,5 часов.

Acer Swift Edge (SFA16-41) поступит в продажу в октябре этого года по цене от 1499,99 долларов.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



