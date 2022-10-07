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Motorola Edge 30 Ultra имеет 6,67-дюймовый дисплей POLED с улучшенным разрешением Full HD и частотой обновления до 144 Гц. Процессор — быстрый Snapdragon 8+ Gen 1, дополненный 12 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных доступно 256 ГБ; поддержка microSD не предусмотрена. Дисплей, в частности, с его высоким запасом яркости показал хорошие результаты при тестировании. Однако это не LTPO-дисплей, поэтому частота обновления переключается между 60, 90 и 120 Гц только в автоматическом режиме. 144 Гц частоту можно использовать только в том случае, если она постоянно активирована.
Тройная камера впервые использует 200-мегапиксельный сенсор высокого разрешения от Samsung, который впечатляет хорошими фотографиями, но также показывает несколько аберраций (погрешностей) при полном разрешении. Кроме того, доступен сверхширокоугольный объектив с высоким разрешением, который также имеет опцию макросъемки. Это дополняется 2-кратным оптическим "зумом", в котором к сожалению отсутствует оптическая стабилизация изображения. В целом, Motorola предлагает отличную камеру с которой можно делать даже видеоклипы.
Еще одной изюминкой является длительное время автономной работы смартфона Edge 30 Ultra, которого хватит пользователю на весь день, даже если играть в игры. К тому же стало известно, что смартфон можно зарядить за несколько минут с зарядкой в 125 Вт, а также воспользоваться беспроводной зарядкой мощностью до 50 Вт.
Сертификат IP не предоставили, поскольку смартфон не является водонепроницаемым, eSIM также отсутствует. Motorola обещает поддержку смартфона в виде трех основных обновлений и четырехлетних исправлений безопасности. Хотя это не так много, как у Samsung или Google, это все же сравнительно длительный период поддержки.
Edge 30 Ultra можно приобрести непосредственно на официальном сайте Motorola. Сначала выберите свое местоположение и введите Edge 30 Ultra в строке поиска, чтобы узнать цены, соответствующие вашему региону.